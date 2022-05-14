أمين البحوث الإسلامية: الأزهر لا يدخر جهدا فى التعاون لنشر منهجه الوسطى

جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية فى افتتاح فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بعاصمة بنجلاديش، داكا، بحضور السفير المصرى هيثم غباشى، ونائب رئيس جامعة داكا الشيخ الصوفى محمد ميزان الرحمن، ومجموعة من القيادات الجامعية.
وأضاف عياد - وفق بيان اليوم السبت- أن الأزهر الشريف بكل قطاعاته المتنوعة يمثل قبلة قاصديه؛ فلم يرفض يوما طالب علم، ولم يقصر فى تلبية النداء لكل من توجه إليه بطلب للعلم أو خدمة قضية إسلامية أو مجتمعية، كما أنه لم يكتف باستقبال الطلاب فى أروقته وجامعته ومعاهده، بل إنه أرسل مبعوثيه إلى شتى بقاع الأرض ليقدموا للعالم صحيح هذا الدين كما أراده الله دون إفراط أو تفريط.
وأوضح عياد أن الأزهر الشريف على استعداد تام لتدريب الأئمة والدعاة من مختلف دول العالم من خلال دورات تدريبية متخصصة تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة وباحثى الفتوى مع تزويدهم بالمكتبات والمؤلفات العلمية التى تساعدهم فى رحلتهم البحثية.
كما استمع الأمين العام خلال اللقاء لتساؤلات الحضور، مؤكدا استعداد الأزهر للشراكة العلمية وإنشاء منصات إلكترونية تحت إشراف مؤسسة الأزهر لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر صحيح الدين الإسلامى فى وقت يعانى فيه العالم من انتشار للفكر المنحرف وعدول بعض التيارات عن حقيقة ما أراده الله لهذا الكون من إعمار وإحياء لا لقتل وسفك للدماء.
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