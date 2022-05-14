المشاط تشارك فى افتتاح أول مركز أبحاث إكلينيكية وسريرية 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من المسؤولين ورؤساء الجامعات والشركات.

وتفقد الوزيران مركز مختبرات للأبحاث مزود بأحدث المعدات والتقنيات وخدمات البحث العلمى المتكاملة للباحثين، ووحدات "الجينوم، والأحياء الدقيقة والمناعة وزراعة الخلايا، ووحدة متعلقة بالأيض والبروتينات، والتخزين البيولوجى، ووحدة معلوماتية"، ومركز للتكافؤ الحيوى والبحوث السريرية.

وفى كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولى، إن افتتاح مركز "مارك" للأبحاث الطبية الإكلينيكية، يعد استجابة لجهود الدولة المصرية والدعم المستمر من القيادة السياسية للبحث العلمى، من خلال إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية رقم 214 لعام 2020، الذى يعد أول إطار تشريعى موحد لإدارة ملف التجارب السريرية، موضحة أن الإصلاحات التشريعية التى تقوم الدولة بتنفيذها تعزز دخول القطاع الخاص ومشاركته فى مناحى التنمية المختلفة وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص لاسيما فى قطاع الصحة والبحث العلمى.

وثمنت وزيرة التعاون الدولى، خطوة افتتاح المركز، فى ظل ما يمر به العالم من ظروف استثنائية على رأسها جائحة كورونا، التى أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أهمية الاستثمار فى البحث العلمى، وتنسيق الجهود، من أجل الوقوف على الجديد من اللقاحات والأدوية التى تحافظ على صحة المواطنين، وتعزز الأمن الدوائى.

وتابعت: لقد شهدنا سويا التحركات المتتالية لمصر على مستوى توطين صناعة الأدوية واللقاحات وتشجيع البحث العلمى، حيث افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال العام الماضى، مدينة الدواء التى تعد من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط بهدف وضع مصر على الخارطة العالمية والإقليمية لصناعة الأدوية والتوسع فى البحوث العلمية، وتوطين صناعة الأدوية فى مصر.

ويأتى قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية ليعزز مكانة مصر ويدعم رؤيتها لتوطين صناعة الأدوية وتوسيع أنشطة البحث العلمى فى هذا المجال.

وأضافت المشاط، أن مساعى العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، يأتى فى القلب منها الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، وإن جائحة كورونا، لفتت أنظارنا إلى أنه لن تتحقق تنمية حقيقية ولن يستطع العالم تحقيق أجندته لعام 2030، إلا باهتمام كبير وتنفيذ فعلى لهذا الهدف، للتغلب على انتشار الأمراض والأوبئة المزمنة التى تؤثر على صحة وإنتاجية العالم أجمع، وتوفير سبل الحصول على اللقاحات الآمنة وتعزيز البحث العلمى والتطوير.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولى، عملت من خلال إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى لجمهورية مصر العربية، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والجهات المعنية، على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتوفير التمويلات التنموية والدعم الفنى للقطاع قبل جائحة كورونا وخلالها أيضا، بهدف دعم جهود تطوير خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وجدير بالذكر أنه خلال عامى 2020 و2021 تجاوزت التمويلات والمنح التنموية التى تم الاتفاق عليها لقطاع الصحة، أكثر من مليار دولار، من بينها 982 مليون دولار من مجموعة البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم جهود تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى يوفر تغطية صحية شاملة لكافة المواطنين، بالإضافة إلى المنح التنموية لدعم الاستراتيجية التى وضعتها الدولة للاستجابة العاجلة لمكافحة جائحة كورونا، من خلال مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

كما قامت وزارة التعاون الدولى بالتواصل مع شركاء التنمية لدعم هذه الخطة، حيث تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها توفير منحة كندية بقيمة 500 ألف دولار، لتوفير المعدات اللازمة لمستشفى الصدر بالعباسية، بجانب الجهود اليابانية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وإنشاء مبنى العيادات الخارجية الجديد التابع لمستشفى الأطفال "أبو الريش اليابانى" بقيمة إلى 19 مليون دولار، وغيرها من الاتفاقيات والمنح.