إزالة محال ومنشآت مخالفة على أراضى أملاك الدولة بالواحات البحرية

جدة - نرمين السيد - كما تمت إزالة حالة تعد عبارة عن منشآت وغرف فى المهد على مساحة 130م2 بقرية منديشة بمتابعة من الدكتور صبرى شاكر رئيس مركز الواحات. وأوضحت المحافظة - فى بيان صحفى اليوم السبت - أن الإزالات تأتى فى إطار توجيهات المحافظ، أحمد راشد، برصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حزم.

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