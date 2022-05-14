جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ قنا أشرف الداودى، عن وصول دفعة جديدة من بطاقات الصرف الائتمانى (فيزا) لـ 16 ألفا و811 مستفيدا جديدا من برنامج الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة)، الذى يستهدف دعم الأفراد الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا وذوى الهمم من أصحاب القدرات الخاصة وكبار السن، ممن ليس لديهم دخل شهرى ثابت.





وقال المحافظ - فى تصريح صحفى اليوم السبت - أنه بوصول تلك الدفعة الاخيرة من بطاقات الصرف الائتمانى بلغ إجمالى عدد المستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة) حتى الآن بالمحافظة إلى 175 ألفا و957 مستفيد، منها 111 ألفا و118 فيزا تكافل، و64 ألفا و839 كرامة، مؤكدا أنه إلى جانب الدعم النقدى الذى يتم تقديمه للأسر والحالات الأولى بالرعاية بالمحافظة، يتم تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين مستحقى الدعم، وهو ما يعكس أولوية الدولة فى توفير أكبر قدر من المساندة للفئات المهمشة. من جانبه، قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا حسين الباز إنه يجرى توزيع كروت "فيزا تكافل وكرامة" للمنتفعين، حتى يتسنى لهم صرف المستحقات المالية بواقع 2856 "فيزا" لإدارة قنا، 2653 "فيزا" لإدارة نجع حمادى، 3505 "فيز" لإدارة أبو تشت، 3269 "فيزا" لإدارة قوص، 2108 "فيزا" لإدارة دشنا، 563 "فيزا" لإدارة نقادة، 496 "فيزا" لإدارة قفط، و831 "فيزا" لإدارة فرشوط، 348 "فيزا" لإدارة الوقف، مشيرًا إلى أنه جرى التأكد من أحقية جميع المنتفعين ببرنامج تكافل وكرامة من خلال البحث الاجتماعى الذى أجرته لجان البحث التابعة للمديرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ قنا يعلن وصول 16811 بطاقات الصرف الائتمانى لمستحقى تكافل وكرامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.