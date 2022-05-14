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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /697717/منتج-فيلم-فارس-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-العرض-الخاص-ويؤكد-هيتعرض-يوم-الثلاثاء-للمشاهدة-فقط

كشف المنتج أيمن يوسف عن تفاصيل جديدة بشأن العرض الخاص لفيلم “فارس” الذي يخوض بطولته الفنان حسين فهمي والفنان أحمد زاهر، مؤكدا ان العرض الخاص سيقام في الوقت المحدد لكن دون إجراء لقاءات تليفزيونية على الريد كاربت.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات منتج فيلم فارس بشأن العرض الخاص للعمل

وأكد المنتج أن العرض الخاص سيكون يوم الثلاثاء المقبل للمشاهدة فقط من قِبَل الصحفيين وعدد من نجوم الوسط الفني، وذلك بسبب عدم تواجد بطل العمل الفنان حسين فهمي بسبب سفره في مهمة رسمية لمهرجان كان، باعتباره رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ابطال فيلم الفارس

ويعد فيلم “فارس” من بطولة ة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، ومن المقرر أن يشارك به الفنان صلاح عبد الله كضيف شرف، ومن المقرر عرضه في دور العرض المصرية بداية من يوم الأربعاء المقبل.

ويجسد الفنان أحمد زاهر خلال الفيلم الجديد شخصية فارس ويقدم مشاهد أكشن عديدة بينما تظهر الفنانة إيمان العاصي في دور وعد، ويشار أن هذا الفيلم أبعد الفنان أحمد زاهر عن السباق الرمضاني الماضي لعام 2022، وشهد البرومو الرسمي لفيلم فارس العديد من مشاهد الأكشن والمعارك التي تم تصميمها على يد خبراء عالميين، واحتوى على لقطات من المطاردات التي يتعرض لها بطل الفيلم وهو الفنان أحمد زاهر.

حسين فهمي رئيس لمهرجان القاهرة السينمائي

من ناحية أخرى، تولى الفنان حسين فهمي رئاسة الدورة الـ 44 التي من المقرر إقامتها خلال عام 2022 وذلك خلفًا للمنتج والسيناريست محمد حفظي الذي ترأس المهرجان لمدة أربع سنوات على التوالي، بقرار من وزيرة الثقافة دكتورة ايناس عبد الدايم، ليتوجه حسين فهمي بخالص شكره للمنتج محمد حفظي، الرئيس السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد أن تولى الأول رئاسة المهرجان من بعده، ونشر فهمي صورة مركبة له هو وحفظي عبر الإنستجرام، وعلق عليها: "بقدم شكري للمنتج محمد حفظي بعد ان قمت بشكره مباشرآ عبر الهاتف علي مجهوده بمهرجان القاهرة السينمائي الفترة الماضية".