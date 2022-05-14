انت الان تتابع تفاصيل خبر الأحمر يحسمها بدري.. أحمد عبد القادر يتقدم للأهلي في مرمى وفاق سطيف حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /697716/الأحمر-يحسمها-بدري-أحمد-عبد-القادر-يتقدم-للأهلي-في-مرمى-وفاق-سطيف

افتتح النادي الأهلي التسجيل في مرمى فريق وفاق سطيف الجزائري، عن طريق اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وذلك في مبارة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

دوت الخليج

تشكيل الأهلي

وجاء تشكيل الأهلي خلال الشوط الأول كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. خط الهجوم: بيرسي تاو.

تشكيل وفاق سطيف

فيما جاء تشكيل فريق وفاق سطيف كالتالي:

حراسة المرمى: سفيان خدايرية.

الدفاع: حسين لاريبي – محمد ختير زيتي – عبد الكريم نيمديل – هواري فرحاني.

الوسط: عبد القادر بوطيش – أحمد كندوسي – أكرم جحنيط.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – عبد المؤمن جابو – رياض بن عياد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ.

وتقدم النادي الأهلي بالهدف الأول والذي أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30.

وأحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

أحرز محمد شريف مهاجم النادي الأهلي هدف الفريق الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة

وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن يواجه الفريق المتأهل من تلك المواجهة إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة فريق الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري.