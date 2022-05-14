انت الان تتابع تفاصيل خبر بطولة نيقولا معوض وباسل الخياط.. تعرف على تفاصيل النسخة العربية من مسلسل "ويبقى الحب" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /697714/بطولة-نيقولا-معوض-وباسل-الخياط-تعرف-على-تفاصيل-النسخة-العربية-من-مسلسل-ويبقى-الحب

يستعد عدد من نجوم الفن في الوطن العربي لتقديم نسخة عربية من المسلسل التركي الشهير “ويبقى الحب” أو ما يعرف أيضا بـ "ألف ليلة وليلة"، اذ استقروا على أبطال العمل استعدادا لتصويره خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل النسخة العربية من مسلسل ويبقى الحب

ويشارك في بطولة النسخة العربية من المسلسل التركي “ويبقى الحب” كلا من النجوم باسل خياط ونيقولا معوض ورزان جمال، سارة أبي كنعان، رفيق علي أحمد​ و​فيفيان أنطونيوس.

وكان قد عرضت النسخة التركية عام 2008 في 90 حلقة ضمتهم 3 مواسم، وتدور قصة حول "شهرزاد" التي فقدت زوجها الشاب في حادث سيارة تاركا وراءه طفلا لم يعترف به أهل والده الأثرياء لأنه تزوج دون موافقتهم ويصاب هذا الطفل بمرض سرطان الدم وتعجز إمكانيات "شهرزاد" عن تغطية الكلفة الباهظة للعملية فتقترض بعض المال، وتدور الأاحداث حول محاولتها لتسديد هذا القرض.

أعمال يتنظرها نيقولا معوض

من ناحية أخرىـ يشارك الفنان نيقولا معوض مؤخرًا في فيلم رعب جديد يحمل اسم “جدران” ويشاركه به كوكبة من النجوم مثل الفنانة درة، هند عبد الحليم، فراس سعيد، أحمد بدير، والعمل من تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إخراج محمد بركة، ويشار أن نيقولا معوض انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه الأمريكي الذي يحمل اسم His Only Son، والذي سيتم طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا، وتدور قصة الفيلم داخل إطار درامي حول اختبار إيمان إبراهيم عندما يكلفه ربه بالتضحية بابنه إسحاق.

أخر أعمال نيقولا معوض

ويذكر أن آخر أعمال نيقولا معوض الدرامية هو مسلسل خيط حرير الذي شارك به خارج الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021 برفقة عدد من النجوم مثل مي عز الدين ومحمود عبد المغني والراحل أحمد خليل وسوسن بدر وهنادي مهنى وآخرين.

ورزق نيقولا معوض بمولودة جديدة احتفل بها مع الجمهور، فكتب: متل هاليوم من 10 سنوات، بـ 3/5/2012، خسرت أمّي.. اليوم، بعد عشر سنين بالزّبط، الله عطانا أوّل بنت، هدية من عندو،Céane سييان، وحقّق واحد من أجمل وعوده: أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم يتحوّل إلى فرح يوحنا 16. 20.. رح ضلّ للأبد مندهش من عظمتك وولاءَك.. خلّونا نحنا التلاتة بصلواتكُن”.