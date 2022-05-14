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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /697713/مستقبل-وطن-يكثف-نشاطه-في-المحافظات-أبرزها-احتفالية-لتكريم-العامل-المثالي-وملتقي-توظيفى-وتعقيم-المساجد-صور

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم، السبت، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

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إحتفالية لتكريم العامل المثالي ومراجعات نهائية وملتقي توظيفي.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" في المحافظات.. صور

في محافظة القاهرة، نظمت أمانة حلوان، احتفالية كبري لتكريم "العامل المثالي"، والمقام في مقر المعهد القومي للبحوث الفلكية، بمشاركة وحضور نواب الدائرة 19 ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات أمانة قسم حلوان، وتضمنت الاحتفالية، تقديم الشكر والعرفان لعمال مصر على ما يبذلونه للنهوض بمصرنا الحبيبة، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم عدد كبير من العمال الحاضرين تقديراً وعرفانًا لما يقومون به.

وفي محافظة الجيزة، أطلقت أمانة قسم الهرم، برنامج المراجعات النهائية بالمجان، لطلاب الشهادة الإعدادية، وبدأت مراجعات الشهادة في جميع المواد الدراسية حسب الجدول المعلن، وتضم المراجعات أفضل المعلومين الأوائل وتشمل كل المواد الدراسية، وفي مواعيد تناسب جميع الطلاب، كما أطلقت أمانة مركز البدرشين، المراجعات النهائية اون لاين بالمجان لطلاب الشهادة الإعدادية، وبدأت المراجعات في مادة اللغة العربية اون لاين، وفي إطار أخر، أقامت أمانة مركز إمبابة، ملتقي توظيفي، لتوفير فرص عمل للشباب، وتم توقيع برتوكول تعاون مع عدد من الشركات الصناعية وسلاسل المطاعم وشركات الأمن والحراسة لتشغيل الفتيات والشباب، وفي سياق أخر، أطلقت أمانة مركز الطالبية، برنامج المراجعات النهائية بالمجان لطلاب الشهادة الإعدادية، وأما أمانة قسم الحوامدية كثف من إقامة المراجعات النهائية لطلبة الشهادات الإعدادية والثانوية.

في محافظة الغربية، قادت أمانة مدينة زفتى، حملة مستمرة من التطهير والتعقيم بالمساجد في نطاق المدينة، حيث نظمت الوحدة الحزبية بالحي البحري، حملة بالتنسيق مع إدارة أوقاف زفتي، وشملت عدد من المساجد التي تشهد إقبال المصلين على المساجد خلال الصلوات الخمس، وفي إطار أخر، نظمت أمانة العمال والفلاحين بالمحافظة، حفل لتكريم الحاصلين على دورة الأنظمة الأمنية بحزب مستقبل وطن وتسليمهم شهادات التقدير على مجهوداتهم.

وفي محافظة الإسماعيلية عقدت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "تحديات الاقتصاد العالمي وتأثيرها علي الاقتصاد المصري"، في مقر مكتبة مصر العامة، وحاضر في الندوة عدداً من أساتذة الاقتصاد السياسي، حيث تناولت الندوة التداعيات الاقتصادية التي يمر بها العالم وتأثير ذلك بالطبع علي الشأن المصري جراء الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التأثير الكبير والممتد للسنة الثالثة علي التوالي من انتشار فيروس كورونا علي مستوي العالم أجمع وما آلت إليه الدول من زيادة التضخم وانتشار الفقر والبطالة والتخوف من انتشار الجرائم والفساد خلال السنوات القادمة، ونظرا لما تتمتع به مصر من نظرة استباقية لمثل هذه الأحداث وتوجه الدولة في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تعزيز الإرادة المصرية من خلال السعي نحو العمل والإنتاج في جميع المجالات حتي نستطيع الاعتماد علي أنفسنا في القريب العاجل وقد اتضح هذا الأمر جليا عندما اعتمدت الدولة خطة ناجحة في مجال النهوض بالمنتجات الزراعية وبالأخص القمح والذي يعتبر مصدر رئيسي وهام بمنظومة الغذاء المصرية وذلك من خلال استحداث سلالات جديدة ذات إنتاجية عالية من القمح، وقد تم التحدث عن أهمية الاستثمار والتحديات التي تواجه المستثمر في ظل الحالة الضبابية التي يشهدها العالم والتي تتطلب توافر خبرات كبيرة لدي الأشخاص قبل الخوض في اي عملية استثمارية حتى يستطيع أن يحقق نجاحات وليس انكسارات.

وفي محافظة بورسعيد أعلنت أمانة الحزب المحافظة، انطلاق فعاليات تنظيم مجموعات المراجعة النهائية لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي، في مدرسة بورسعيد الثانوية وفقاً للمواعيد المعلنة بالجدول، جاء ذلك بالتنسيق والتعاون بين مديرية التربية والتعليم، وكيل وزارة التربية والتعليم، متمثلة في إدارة شرق التعليمية، وأمانة الشرق بالحزب، حيث أن المجموعات النهائية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، يتم تقديمها مجاناً وبأفضل معلمي المحافظة، كما سيتم تقديم كافة سُبل الراحة للطلبة والطالبات من أجل تحصيل كل المراجعات النهائية على أيدي كبار معلمي المواد التعليمية المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.