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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /697710/استراحة-محارب-الفنان-أحمد-إبراهيم-يتعرض-لوعكة-صحية

أعلن الفنان أحمد إبراهيم عن تعرضه لوعكة صحية، ونشر بعض الصور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وانهالت عليه التعليقات داعين الله ان يتم شفاؤه على خير.

دوت الخليج يرصد لكم تعرض الفنان أحمد إبراهيم لوعكة صحية وذلك خلال السطور القادمة

وعكة أحمد إبراهيم الصحية

ودخل أحمد إبراهيم المستشفى على إثر تلك الوعكة ونشر على فيسبوك عددًا من الصور خلال خضوعه لأشعة للاطمئنان على حالته الصحية، وكتب عليها قائلًا: قدر الله ما شاء الله استراحة محارب.

وكانت اخر أعمال الفنان أحمد إبراهيم، مشاركته في أجزاء مسلسل سلسال الدم والذي يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم الفنانة عبلة كامل ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، ومنة فضالي، وأميرة هاني، وجيهان قمري، والمسلسل تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال ومنتج فنى غزال الشال.

مسلسل سلسال الدم

هو مسلسل مصري عُرض للمرة الأولى في عام 2013 وهو مكون من خمسة أجزاء أُذيع الأجزاء الخمسة منها حصريًا على إم بي سي مصر، تدور أحداثه في إحدى قرى نجع حمادى عام 1980 قبل مقتل الرئيس السادات بفترة قصيرة حيث كان هناك عمدة ظالم يمثله (رياض الخولي) وكان هناك امرأة (عبلة كامل) تدافع عن الحق وتقف في وجه الظلم والمسلسل يدور حول الصراع بين الخير والشر.

وتدور قصة المسلسل حول العديد من القضايا التي تهم المجتمع الصعيدي ويضيف أن الفنانة منه فضالي (هنية) تقدم دور صعيدية تتسم شخصيتها بالإنفعال والغضب والغيرة وتعيش قصة حب مع كريم كوجك (أحمد) وتتزوجه وتنجب منه ولدًا وتتذكر حبها الأول مع ضياء عبد الخالق (دياب) وهي في نفس الوقت ابنة العمدة أحمد حلاوة. وباختفاء زوج الفنانة عبلة كامل (نصره) يوسف تبدأ سلسلة مطاردات ابن العمدة دياب لإبنتها عليا هل ستنجح عبلة كامل في حماية إبنتها وهل سيرجع زوجها يوسف ويحاول دياب ذات مرة أن يخطف عليا ويتعدى عليها ولكن نصره لن تسكت وتخرج المسدس وتقوم بقتل دياب وتدخل بسبب ذلك السجن ويحدث لها العديد من المشاكسات داخل السجن فتقوم امرأة بحمايتها والمدافعة عنها ويحبها جميع المساجين بعد ذلك وتقوم بتلقي خبر مفرح داخل السجن وهو نجاح إبنتها عليا ودخلوها كلية الحقوق وتقوم المحكمة بتبرأتها من تهمتها وتخرج من السجن ولكن خافت على إبنها حسن من غدر عمدة بلدهم بسبب الثأر وتتوالى الأحداث.