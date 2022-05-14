نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع دعم مصر رابط تحديث بيانات بطاقة التموين برقم التليفون شهر مايو للعام 2022 www.tamwin.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من مستفيدي التموين داخل مصر عن موقع دعم مصر تحديث بيانات البطاقة التموينية، وذلك بعد تصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخيرة عن ضرورة تحديث بيانات المستفيد من بطاقة التموين، وكذلك ربط بطاقة التموين برقم الموبايل لئلا يحدث إيقاف لخدمات البطاقة، وقد وجهت وزارة التموين نداءها عبر رسالة ظهرت على بونات صرف حصة الخبز اليومية للمواطنين، بضرورة تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر إلكترونيا وبخطوات بسيطة من أجل الحفاظ على خدمات البطاقة مستمرة، وسنتناول معا رابط موقع دعم مصر تحديث بيانات البطاقة التموينية وطريقة الوصول إلى الخدمة.

تم إطلاق موقع دعم مصر لأول مرة في عام 2020 برعاية مركز نظم المعلومات والحواسب، وتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية خدماتها الإلكترونية المختلفة عبر رابط موقع دعم مصر رقميا دون الحاجة إلى التوجه شخصيا إلى مكاتب التموين في المحافظات، ويقوم موقع دعم مصر بتوفير العديد من خدمات التموين للمواطنين مثل ما يلي:

خدمة التقدم بطلب إصدار بطاقة تموين جديدة

خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين برقم الموبايل

إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين السارية

خدمات تفعيل بطاقة التموين لاستلام الرقم السري الخاص بها

خدمة الاستعلام عن صرف البطاقة التموينية

الاستعلام عن حالة طلب تمويني تم تقديمه من قبل

استطلاع رأي المستفيدين في المخبز الذين يتعاملون معه في صرف مقررات حصة الخبز اليومية

إمكانية تسجيل شكوى تتعلق بالتموين من المواطنين

خطوات تحديث بطاقة التموين برقم التلفون

ومن أجل تحديث بيانات بطاقة التموين وإضافة رقم التليفون لبطاقة التموين، يرجى اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بفتح موقع دعم مصر الرسمي

الضغط على تبويب الخدمات التموينية المتاحة للمواطن

قم بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك

قم بالتأشير على خيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

قم بإضافة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين.

قم بإدخال رقم البطاقة التموينية والتحقق من أنه يتألف من 12 رقم.

الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري

بعد إرسال الرقم يتم تحديث بيانات بطاقة التموين بشكل صحيح.

التحقق من موقع دعم مصر الرسمي

كما تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين بالتحقق من رابط موقع دعم مصر الإلكتروني الرسمي، وعدم الدخول إلى لينكات غير موثوقة أو تسجيل البيانات الشخصية في مواقع غير المواقع الحكومية الرسمية المعلن عنها، كما أنها تستقبل شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن للتواصل المباشر مع المواطنين على رقم 19959.

وبحسب قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، أنه يجب كذلك على راغبي تقديم التظلم في الحذف من بطاقات التموين بسبب امتلاك سيارة حديثة موديل عام 2018 فأكثر، إرسال جميع مستندات وأوراق التظلم إلى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بعـد مراجعتها، وذلك مع إرفاق الكشوف المعتمدة في موعد أقصاه 17 مايو 2022