ليفربول يتوج رسمياً بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة فى تاريخه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 09:29 مساءً - توج فريق ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022، بعدما تغلب على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ملعب "ويمبلي"، بمشاركة الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز.

انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل السلبي، وشهدت المباراة تفوقا واضحا للريدز خلال مجريات اللعب، حيث وضح التنوع الهجومي من الأطراف والعمق ما ساهم فى ظهور الريدز بشكل أفضل.

وتعرض الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للإصابة فى الدقيقة 32 من عمر المباراة تسببت فى استبداله اضطرارياً باللاعب البرتغالي دييجو جوتا.

واشتكى محمد صلاح من آلام فى عضلة الفخذ الأيمن تسببت فى عدم قدرته على استكمال المباراة.

وقالت شبكة "أنفيلد ووتش" الشهيرة، إن محمد صلاح تعرض للإصابة فى العضلة الضامة خلال مباراة تشيلسي ضد ليفربول.

وأكد ديفيد مادوك، مراسل صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، رغبة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول فى استكمال مباراة فريقه أمام تشيلسي رغم الإصابة التى تعرض لها فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء، موضحا أن محمد صلاح طلب من الطاقم الطبي لفريق ليفربول البقاء فى الملعب إلا أن طلبه قوبل بالرفض حرصاً على سلامته.

وتعرض الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للإصابة فى الدقيقة 32 من عمر المباراة تسببت فى استبداله اضطرارياً باللاعب البرتغالى دييجو جوتا.

والتقي تشيلسي نظيره ليفربول قبل مواجهة اليوم في 10 مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي من قبل، ووفقا لموقع الإحصائيات العالمي "ترانسفير ماركت"، فإن البلوز تفوق فى 6 مباريات، بينما فاز الريدز في 4 مباريات.

وأحرز تشيلسي في شباك ليفربول 21 هدفا خلال العشر مباريات الماضية التي جمعت بينهما، بينما سجل الريدز 16 هدفا.

ويملك تشيلسي قبل المباراة في رصيده 8 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي ليحتل المركز الثالث فى قائمة الأكثر تتويجا باللقب على مدار التاريخ، متساويا مع توتنهام هوتسبير.

وتعد مواجهة اليوم تكرارا لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين الفريقين، والتي فاز بها ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.