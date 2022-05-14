فحص 2246 مواطنا فى قافلة طبية بدمياط الجديدة

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية صحة دمياط، قافلة طبية بمنطقة مساكن الستين فى مدينة دمياط الجديدة، على مدار يومين تحت رعاية المحافظ الدكتورة منال عوض والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وقال مدير مديرية الصحة الدكتور السيد عبد الجواد - فى تصريح صحفى اليوم السبت - إنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2246 مواطنا وتحويل 39 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 15حالة، وإجراء 655 تحليلا معمليا وفحص لـ 33 حالة بالأشعة و12 حالة أخرى بالسونار. وأكد العمل وفقا لخطة محددة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع القرى والمناطق، مشيرا إلى أن تلك القوافل التى تجرى بمعدل مرتين أسبوعيا، وتتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ووحدتين للأشعة ومعملا وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

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