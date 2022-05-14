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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /697712/عبدالسند-يمامة-يترأس-اجتماعا-تنظيميا-للإعداد-لاجتماعات-لجنة-الوفد-للحوار-الوطني

عقد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد اجتماعا تنظيميا اليوم لمتابعة إجراءات عمل لجنة الوفد للحوار الوطني الداخلية المشكلة من الخبراء والمتخصصين لإعداد ورقة عمل الحزب التي ستقدم إلى الحوار الوطني.

دوت الخليج

اجتماع تنظيمي للإعداد لاجتماعات لجنة الوفد للحوار الوطني

ووجه الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الدعوة إلى جموع الوفديين للمشاركة بأوراق عمل متخصصة سيتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة الداخلية للحوار الوطني، وضمها إلى ورقة العمل الأساسية التي سيتقدم بها الحزب إلى الحوار.

وأبدى رئيس الوفد حرصه على مشاركة جميع الأراء، حيث يستقبل مكتبه كافة أوراق العمل المتعلقة بقضايا الحوار لعرضها على اللجنة خلال أسبوع وحتى موعد انعقاد الإجتماع الأول، وذلك من كافة لجان المحافظات واللجان النوعية المتخصصة والخبراء المتخصصون كل في مجاله، وهو ما يبرز الدور الحقيقي والكبير لمؤسسات الوفد كواحد من أعرق وأقدم الأحزاب السياسية المصرية.

كان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة من المتخصصين وأصحاب الخبرات لإعداد تصور حول ورقة العمل التي سيتقدم بها حزب الوفد إلى الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي على هامش إفطار الأسرة المصرية.

وضم تشكيل اللجنة كلا من الدكتور مصطفى الفقي نائبا للرئيس، الدكتور هاني سري الدين عضوا، الدكتور ياسر الهضيبي عضوا، المهندس حسين منصور عضوا، عصام شيحة عضوا، رضا إدوارد عضوا، المهندس ياسر قورة عضوا، ماجدة النويشي عضوا، عصام الصباحي منسقا عاما، وشريف عارف سكرتير عاماً للجنة.

وكلّف الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، الدكتورة هاجر التونسي أستاذ مساعد بكلية التربية في جامعة حلوان وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الدفعة الأولى بإعداد رؤية شباب حزب الوفد للحوار الوطني السياسي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.