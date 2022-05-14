انت الان تتابع تفاصيل خبر الليلة.. إيهاب توفيق يحيي حفل غنائي في الزمالك حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /697711/الليلة-إيهاب-توفيق-يحيي-حفل-غنائي-في-الزمالك

يستعد الفنان إيهاب توفيق لإحياء حفل غنائي جديد الليلة في الزمالك من خلال تقديم باقة من أروع أعماله الغنائية، أبرزها أغنيته الجديدة “باشا” الذي طرحها في الأيام القليلة الماضية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حفل بهاء توفيق في الزمالك

ويقدم الفنان إيهاب توفيق خلال حفله بالزمالك باقة من الأغاني المميزة التي لقت صدى واسع بين جمهوره من بينهم أغنية ياسلام وسحرانى وأحلى منهم وتترجى فيا.

يذكر أنه ظهرت أغنية “باشا” بقالب غنائي يتماشى مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي، حيث اعتمد فيديو كليب الأغنية لأجواء الإيقاعية الراقصة التي أعادت الجمهور إلى أغنيات إيهاب توفيق الإيقاعية القديمة، مثل أغنية “الله عليك يا سيدي”.

أغنية تترجي فيا لإيهاب توفيق

وكان قد تصدر الفنان إيهاب توفيق مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بسبب أغنية تترجى فيا، جاءت كلماته على النحو الآتي: «بعت ليه . خنت .. خنت ليه .. جاي بعد إيه بتحس فيّا .. حب حب مين .. حلم هو فين .. شوق شوق لمين .. متقولش لي»، وأصبح مقطع متداول في الفترة الأخيرة بين محبي التيك توك، وقام بتقليده عدد كبير من الفنانين آخرهم الفنانة شمس الكويتية.

كان من بينهم فيديو للفنانة الخليجية شمس الكويتية، التي ظهرت خلاله وهي تتعدي بالضرب على أحد الرجال، وبدأ رواد السوشيال ميديا والصحافة في نشر مقطع الفيديو مستنكرين ما فعلته الفنانة الشهيرة، واتضح أن الفيديو المتداول للفنانة شمس الكويتية، هو في الأصل فيديو ساخر لأحد فيديوهات «التيك توك»، والتي صورتها هي وأصدقائها على أغنية إيهاب توفيق المعروفة باسم «تترجى فيا».

شمس الكويتية وإيهاب توفيق

من جانبه، شن الجمهور حملة هجوم عريمة على الفنانة شمس الكويتية، يتهمونه بتعمدها إثارة الجلجلة بفيديو مزيف لركوب التريند، معربين عن غضبهم من التصنع والتزيف الذي سيطر على نجوم الوسط الفني في ظل تطورات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها خرجت لتهاجم الإعلام ومروجي فيديو اعتدائها على الشاب، وعلقت شمس على الفيديو المتداول، قاىلة: «الله يلعنكم من اعلام خايس».