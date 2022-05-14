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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /697709/نشوى-مصطفى-طلبت-من-مخرج-مسلسل-الاختيار-المشاركة-فيه-وطلب-العمل-مش-عار-على-الفنان

تحدثت الفنانة نشوى مصطفى عن قلة الأعمال الفنية التي يعاني منها عدد من نجوم الفن اذ ظهر أكثر من فنان يشكوا من عدم ترشيحهم لأعمال فنية سينمائية أو درامية خاصة في رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات نشوى مصطفى في برنامج بنت البلد

وقالت نشوى مصطفى خلال برنامج “بنت البلد”: “ سني 56 سنة ومتصلتش قبل كدة بأي مخرج أطلب منه المشاركة في عمل فني، معدا مسلسل الاختيار”، مؤكدة أن طلب العمل ليس عار على الفنان.

وسبق وأن قالت نشوى مصطفى متحدثا عن تاريخها الفني، فقالت: “ بدأ حلمي في دخول مجال التمثيل وأنا عندي 11 سنة، بعد ما شوفت فيلم باب حديد وأعجبت بـ شخصية قناوي على الرغم اني مكنتش أعرف مين هو ومعرفش معنى الإخراج أو التمثيل ولكن إحساسه جذبني ولحد دلوقتي مشوفتش الصدق إلا في عين يوسف شاهين مع احترامي لعباقرة التمثيل دلوقتي”.

نشوى مصطفى: حاربت عشان أكون ممثلة شاطرة

وأكدت نشوى مصطفى خلال منشور عبر موقع فيسبوك: “حاربت لأكون ممثلة وبشروطي، لكني لم أستطع الحفاظ على هذه الشروط ولم أحقق حلمي كما كنت أتمنى واستسلمت للتنميط وضاعت علي فرصة الحياة، استسلمت للتننميط أحياناً كنت بقدر افلفص، وضيعت وضيعوا عليا فرصة الحياة الحمد لله فى كل الاحوال الحمد لله دايماً .. الحمد لله"، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات حيث تساءلوا عن سر كلامها وضياع فرصة حياتها في التمثيل”.

سبب ابتعاد نشوى مصطفى عن التمثيل

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن سبب ابتعادها عن التمثيل، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة علي دخولها في حالة اكتئاب: «بقالي فترة طويلة مش باشتغل التمثيل اللي اتمناه، اللي هو طموحي، واللي هو أنا لحد اللحظة دي مامثلتش طموحي، ولا حتى شبه طموحي، إلا في شوية أعمال يتعدوا على الصوابع ومنهم مثلًا المسرحية اللي كتبتها على مقاس احلامي في التمثيل، أقصد سيلفي مع الموت، ولأن الكلام ده كان من أربع سنين فاالتمثيل وحشني أوي».

واضافت: «كنت فاكرة أن أي شغل حيجى لى حوافق على طول، لقيت نفسى بيتعرض عليا ادوار باقراها واعتذر، وبعدما اعتذر اقعد فترة مكتئبة والوم نفسى طيب ليه اعتذرت، فانفسى ترد تقول لى ماهو انتى ماحسيتيش انك حابة اللي قريتيه يومين تلاتة وانسى».