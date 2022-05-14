«إعادة فتح مكتبة الطفل بالإسكندرية»علي طاولة ثقافة الشيوخ ..غدا

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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /697708/إعادة-فتح-مكتبة-الطفل-بالإسكندريةعلي-طاولة-ثقافة-الشيوخ-غدا

تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيخ، برئاسة النائب محمود مسلم، اجتماعا غدا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح صالح الشيمي "إعادة فتح مكتبة الطفل بالاسكندرية”.

دوت الخليج

«إعادة فتح مكتبة الطفل بالاسكندرية»علي طاولة ثقافة الشيوخ ..غدا

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوي عفيفي، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمدينة قها.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوي عفيفي، بشأن تشغيل مكتبة الطفل بقرية أجهور الكبري.

الشيوخ يحيل اقتراح النائبة هيام فاروق بشأن تطوير القاهرة التاريخية للحكومة.. غدا

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، غدًًا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق،عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إعادة دراسة أعمال تطوير القاهرة التاريخية، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

رأى الحكومة ما يأتي:وزارة السياحة والآثار قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية

أكدت الوزارة على أن آثار مصر اليهودية والقبطية والإسلامية بخير، ولم ولن يمس أثر في عمل طريق أو غیره، حيث يتم التنسيق بشكل كامل مع الجهات المعنية للمشروع ومراجعة مسار الطريق داخل نطاق القاهرة التاريخية المسجلة على قائمة التراث الثقافي العالمي منذ 1979 وفقا لخريطة معتمدة لحدود القاهرة التاريخية لسنة ٢٠٠٨.

وأوضحت أن طلب تعديل مسار الطريق بحيث لا يتعارض مع المباني الأثرية المسجلة في عداد الآثار والخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وكذلك التنسيق مع الجهة المنفذة للمشروع أنه في حالة قرب الطريق من أي أثر مسجل يتم مراعاة مدى تأثير الأعمال على الحالة الانشائية خشية تأثر المباني بالمعدات والاهتزازات. ومن ثم جارى متابعة الموقف بما يكفل الحماية والحفاظ على كافة المباني الأثرية الواقعة بالقرب من نطاق المشروع.

بالنسبة لمشروع تطوير محور صلاح سالم، قالت الوزارة، أن هذا المشروع يمر على الحدود الخارجية لمحتويات القاهرة التاريخية المسجل في منظمة اليونسكو، أي أن المشروع لا يدخل ضمن الممتلك الرئيس الخاص بالقاهرة التاريخية، وأن ما تقوم به الدولة حاليا هو التطوير على الحدود الخارجية للقاهرة التاريخية، أو توسيع بعض الطرق الموجودة فعليا لتحسين وضعها أو تطويرها .