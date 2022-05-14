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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /697706/بعد-تعرضه-للإكتئاب-أشرف-زكي-يوجه-رسالة-داعمة-لـ-كريم-مغاوري-تفاصيل

دعم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان كريم سامي مغاوري بعدما كشف عن معاناته مع الإكتئاب بسبب بعده عن التمثيل، وذلك عبر مداخلة هاتفية له ببرنامج بنت البلد.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة دعم أشرف زكي لـ كريم سامي مغاوري

أشرف زكي يدعم كريم مغاوري

وقد كشف كريم مغاوري عن معاناته مع الاكتئاب خلال الفترة الماضية بسبب ابتعاده عن التمثيل وقلة أعماله الفنية وشعوره بأنه مظلوم.

وقال أشرف زكي خلال المداخلة مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامجها بنت البلد: كريم فنان موهوب ومجتهد وسيأتي اليوم الذي يسترد فيه حقه ويشارك في أعمال فنية تناسبه ويكون في مكانة تليق به.

نجل سامي مغاوي يشكو سوء معاملته

ومن الجدير بالذكر، أن كتب كريم سامى مغاورى خلال الأيام الماضية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد لله، الأرق المزمن بقى مزمن زيادة، والمنوم مبقاش نافع، والاكتئاب تملك من الواحد خلاص، أنا ممثل فاشل وغير مطلوب، وبتعامل معاملة كومبارس".

وسبق وأن كشف كريم مغاورى عن إصابته بمرض الأكتئاب من خلال منشورا على حسابه بموقع «فيسبوك».

وكتب كريم مغاورى :" مش قادر اكون متفائل او اكدب واتظاهر إني متفائل انا مريض اكتئاب وبتعالج منه وكان نفسي اكون قوي واقدر اقاومه بس مقدرتش".

وأضاف :"كان نفسي يكون ليا اي عمل في رمضان بس مفيش نصيب وراضي والحمد لله .. كان نفسي اعمل عمرة بس ربنا يكتبهالي على خير في وقت هو محدده".

وأوضح:" النهاردة نفسي اتكسرت كسرة وحشة قوي من انسان غالي على قلبي وصاحب فضل عليا بعد ربنا بس خلاني قدام الناس اظهر بشكل اني انسان بتاع مشاكل ومش بسامح ورغم ده عملت اللي هو عايزه بنية صفية لوجه الله تعالى".

وتابع كريم مغاورى:"١٤ قرص منوم عشان انام ومفيش فايدة يارب لو كان ده تكفير ذنوب انا راضي والحمد لله والرزق بأيد ربنا وكسرة نفسي بطلب من ربنا يجبر بخاطري يارب".

معلومات عن كريم سامي مغاوري

هو نجل الفنان سامى مغاورى وسبق وشارك فى الدراما التليفزيونية بأعمال منها مسلسل "الجماعة 2" الذى عرض عام 2017، ومسلسل "ستات قادرة"، وآخرهم مسلسل ربع رومي بطولة مصطفى خاطر.