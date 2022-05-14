انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد طرحه بيومين.. تراك سموم لـ عفرتو يتصدر تريند يوتيوب حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /697703/بعد-طرحه-بيومين-تراك-سموم-لـ-عفرتو-يتصدر-تريند-يوتيوب

تصدر التراك الجديد لـ عفرتو تريند يوتيوب، وهو ضمن الألبوم الجديد “سان ستيفانو” المقرر طرحه بطريقة التراكات المتفرقة على فترات متباعدة، وحقق هذا التراك مشاهدات عالية كما يطغى عليه الطابع الحزين.

دوت الخليج يرصد لكم تصدر تراك سموم لـ عفرتو تريند يوتيوب بعد يومين من طرحه

تراك سموم لـ عفرتو

وتم طرح التراك قبل يومين، وحقق نجاح كبير خلالهم حيث تصدر المركز 19 على موقع الفيديوهات يوتيوب، كما حقق مشاهدات عالية وصلت لـ 141 ألف مشاهدة.

ومن الجدير بالذكر، أن أعلن مغني الراب عفرتو عبر خاصية ستوري من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، عن اتجاهه الفترة القادمة للأغاني الحزينة فقط وذلك بس حالته النفسية.

عفرتو يتجه للتراكات الحزينة

وكتب عفرتو عبر الاستوري من خلال حسابه الرسمي: انا كتير كنت بداري مشاكلي النفسيه وزعلي ف اغاني تفرحكم بس لو فضلت كدا هنفجر لافا اسف على سواد الاغاني اللي جايه.

كلمات تراك سموم لـ عفرتو

ببدأ كل يوم يومي بالسموم عشان مهما الناس دى ترطم و انا مش هشوف اصلى بحب اقضي وقتي ف الهدوء عشان مهما كنت مظلوووم هيلوموك كل الى بيبداؤا الجيم جديد بيبقوا كويسين فجأه تشوف ضماير مقيلين

نصحي نلاقي كل الناس دى ميتيين نرجع تاني يوم انا و اصحابي مفيمين

عشان ننسي اى حاجه زى دى

ازميلي تكتأبشي و اضرب كتير كل ما الحته تنقص الخوف يزيد عشان بتشوف ساعتها المستحيل

وان وانا ببداء كل يوم يومي بالسموم عشان مهما الناس دى ترطم و انا مش هشوف اصلى بحب اقضي وقتي ف الهدوء عشان مهما كنت مظلوووم برضه هيلوموك

بكرا تصحي تلاقي نفسك تايه فالوجود ضلمه بس و متفاجئ مالغموض فجأه زميليك قالك خد دي هتخليك تموت و انت تحب تروق مكسفتهوش

فلحظه شوفت الناس دي وحوش يا ابويا زي ال Anime تحت عيون الناس دي سوده مطبقين بلزق ودني ف السماعه حسيت وداني عطلنين جسمي سايح و بطنتطط شكلنا مأكسسين

و انا ببداء كل يوم يومي بالسموم عشان مهما الناس دى ترطم و انا مش هشوف اصلى بحب اقضي وقتي ف الهدوء عشان مهما كنت مظلوووم هيلوموك

اتعلمت الاصول ف السيوف اسال عنا مظبوطين من قبل ما نكون نجوم كل حاجه كانت واضحه زى خرم الاوزون

كل حاجه كانت واضحه فالعيون