وزير الشباب والرياضة يلتقي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 08:24 مساءً -

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار متابعته للمشروعات والبرامج والانشطة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع التنسيقية، في اطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والتنسيقية.

أكد أشرف صبحى أنه يتابع بصفة مستمرة أخر المستجدات في المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، موضحًا أن هناك العديد من المشروعات المشتركة التي تعمل على رفع الوعي لدي الشباب المصري وإعلاء روح الولاء والانتماء لديهم، لافتاً إلى أنه سيتم تنسيق عددا من المشروعات المشتركة في مجال تدريب وتأهيل الشباب، بالإضافة إلي التنسيق في عددا من الملفات الرياضية، وملف ذوي الهمم.

حضر اللقاء كل من النائب عمرو يونس، أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ، النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشباب والرياضة، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، وكل من مؤمن السيد، أحمد البشبيشي، محمود أبو خضرة، ناريمان خالد عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار، المدير التنفيذي للوزارة، الدكتور محمد الكردي، مساعد الوزير لشئون البطولة، الدكتور عمرو الحداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور عبد الله الباطش، مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور أحمد جمعه، معاون الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور مصطفى مجدي، معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.