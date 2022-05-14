غدًا.. التعليم العالي تعقد مُنتدى توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 08:23 مساءً - تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المنتدى الدولي الأول للتعليم الجامعي التكنولوجي ودوره في مجال الصناعة والطاقة والمحافظة على البيئة، عن توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية، وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ويعقد منتدى توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة الجديدة، وذلك في تمام الساعة 9.30 صباحا.

وأكدت وزارة التعليم العالي في دعوتها للمشاركين بضرورة الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن متر واحد من الآخرين.

وذكرت وزارة التعليم العالي أنه هدف الفعالية ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة، واهتمامها بالبحث العلمي، وتحفيز المُتميزين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين والطلاب.

ويتضمن المنتدى جلسات حوارية ومناقشات علمية وبحثية مُتميزة لمجموعة من الباحثين والخبراء الأجانب والمصريين الى جانب رجال الصناعة والاعمال بالإضافة إلى وجود كوكبة من كبار المسئولين؛ لتبادل الخبرات والآراء والتجارب بين شباب الباحثين وذلك من خلال عدة محاور منها: (تكنولوجيا الميكاترونيك وأنظمة التحكم، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا صناعة السيارات، تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، تكنولوجيا العمليات الصناعية، بالإضافة إلى المخلفات الإلكترونية والتكنولوجيا الخضراء وأي مجال آخر له علاقة بالمحافظة على البيئة، كما سيُقام على هامش الفعالية، معرضًا للشركات المهتمة بالصناعة والتعليم التكنولوجي.