الرئيس السيسي يقدم العزاء فى الشيخ خليفة ويهنئ ”بن زايد” برئاسة الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 08:23 مساءً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بواجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيـة المتحدة الشقيقة

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى توجه صباح اليوم إلى أبوظبى لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة.

ومن ناحية أخرى، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الامارات العربية المتحدة، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد فى مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التى حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتداداً لمسيرة الازدهار التى أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.