محافظ الإسكندرية: حريصون على دعم التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة

جاء ذلك خلال لقاء الشريف، اليوم السبت، مع وفد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم، فى إطار الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المدارس والجامعات، والمستشفيات، والمؤسسات التربوية والتعليمية.
وأشار الشريف إلى أعمال تطوير الأبنية التعليمية التى تمت بالمحافظة، لافتاً إلى أنه خلال الفترة من 1/ 7 / 2021 وحتى 30/ 4/ 2022، تم الانتهاء من إنشاء 35 مدرسة، بإجمالى 602 فصل، وبتكلفة 243 مليون جنيه، وتم استلام فصول مرحلة الإبتدائى، وجارى حالياً العمل على إنشاء 22 مدرسة بإجمالى 409 فصول، وبتكلفة 195 مليون جنيه.
وأوضح أنه يتم الآن تجهيزات الطرح لإنشاء 14 مدرسة، بتكلفة 140 مليون جنيه، ومن المقرر الطرح خلال أسبوعيين.
وعن أعمال الصيانة، أكد الشريف الانتهاء من أعمال الصيانة فى 41 مدرسة، بتكلفة 65 مليون جنيه، وجارى حالياً أعمال الصيانة فى 29 مدرسة، بإجمالى تكلفة 47 مليونا، بالإضافة إلى أنه جار طرح أعمال الصيانة لــ 12 مدرسة باجمالى 32 مليونا.
وعن الأبنية التعليمية بالمبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، قال المحافظ، إن المبادرة تضم أعمال إنشاء وتجديد وصيانة لــ 22 مدرسة بإجمالى 211 فصلا، وبتكلفة 170 مليونا، تشمل إنشاء 12 مدرسة وصيانة ورفع كفاءة 10 مدارس.
وأكد الانتهاء من 18 مدرسة تشمل 9 مدارس إنشاء جديد، و9 مدارس صيانة ورفع كفاءة، وجارى تنفيذ المشروعات الخاصة بالــ 4 مدارس المتبقية، على أن يتم الانتهاء منها 30 / 6 / 2022.
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