انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل انطلاقه بأيام.. إلغاء العرض الخاص لـ فيلم "فارس" لظروف طارئة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697704/قبل-انطلاقه-بأيام-إلغاء-العرض-الخاص-لـ-فيلم-فارس-لظروف-طارئة

أعلن صناع فيلم “فارس” للفنان أحمد زاهي إلغاء العرض الخاص للعمل الذي كان من المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري، دون توضيح السبب وراء ذلك.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إلغاء عرض فيلم فارس

ويعد فيلم “فارس” من بطولة ة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، ومن المقرر أن يشارك به الفنان صلاح عبد الله كضيف شرف، ومن المقرر عرضه في دور العرض المصرية بداية من يوم الأربعاء المقبل.

وشهد البرومو الرسمي للعمل العديد من مشاهد الأكشن والمعارك التي تم تصميمها على يد خبراء عالميين، واحتوى على لقطات من المطاردات التي يتعرض لها بطل الفيلم وهو الفنان أحمد زاهر.

أفلام دور العرض في مصر

من ناحية أخرى ينافس 3 أفلام عربية الأن على دور العرض المصرية منهم فيلم “واحد تاني”وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب وآخرين بجانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وتدور أحداثه حول موظف وهو أحمد حلمي الذي يعمل أخصائي اجتماعي ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، لكن في السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وبعد خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى به ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا، باللاضافة إلى فيلم “العنكبوت” وفيلم “زومبي”.

آخر أعمال أحمد زاهر

يذكرأن آخر أعمال أحمد زاهر الدرامية حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل ورا كل باب، ويجسد ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين، وناقشت الحدوتة تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غيرالعاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

كما طرح له مسلسل «سوشيال» الذي ينتمي إلى نوعية دراما الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه حول السوشيال ميديا وخطورتها على المجتمع وخاصة الشباب من خلال شخصية «شهاب» الصحفي الذي يمر بأزمات نفسية تكون السوشيال ميديا هي السبب فيها.