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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697702/حزب-الشعب-الجمهوري-يناقش-مقترحات-ورش-العمل- الخاصة-بالحوار-الوطني

ناقش حزب الشعب الجمهوري، برئاسة برئاسة المهندس حازم عمر، مقترحات ورش العمل الخاصة بالحوار الوطني، الذي جعلة جزءا لا يتجزأ من مسيرة التقدم.

دوت الخليج

حزب الشعب الجمهوري يناقش مقترحات ورش العمل الخاصة بالحوار الوطني

وقال الحزب: “أنة حمل مسئولية نتشرف بها أن نكون أحد أقلام التاريخ ونخط سطور للمستقبل بدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني يضم كافة التيارات السياسية و الحزبية والكوادر الشبابية حول أليات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار لسيادته، ونظراً لأن الوطنية تعمل ولا تتكلم فعليه:

وأعلن حزب الشعب الجمهوري عن إنعقاد سلسلة من الإجتماعات خلال الفترة القادمة لتقديم رؤية متكاملة للحزب إيمانًا من الحزب بالعمل الجماعي وأهمية العصف الذهني كأحد أليات الديمقراطية في مرحلة من أهم مراحل مصر لمواجهة التحديات و تجاوز الصعاب.

وكان اليوم السبت الموافق 14 مايو 2022 هو الإنعقاد الأول للجنة الحوار الوطني السياسي بمقر الأمانة العامة للحزب في حضور كلا من المهندس: حازم عمر رئيس الحزب و السيد النائب أحمد أبو هشيمة – نائب رئيس الحزب و السيد اللواء محمد صلاح أبو هميلة – الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب و السيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية.

وبحضور قيادات الحزب وممثلين عن السادة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بغرفتي النواب و الشيوخ وشباب الحزب وأعضائة من المتقدميين برؤى وأطروحات لورش عمل متخصصة لصياغة مقترحات تمثل الحزب و رؤيته ومبادئه لوضع تصور لمحاور الحوار ومحدداته وأليات عمله.

ومن جانب أخر يتابع الحزب من خلال غرفة العمليات المركزية ورش العمل داخل أمانات الحزب بمحافظات الجمهورية.