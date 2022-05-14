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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697700/بيان-عاجل-من-البرلمان-لتحمل-الحكومة-مسئولية-عمليات-النصب-التي-حدثت-تجاه-الموطنين-بأسوان

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحمل الحكومة مسئولية عمليات النصب التي حدثت تجاه الموطنين من بعض الذي يطلق عليهم ما يسمي مستريح أسوان وبعض مناطق الصعيد.

دوت الخليج

النائب خالد أبو نحول يتقدم ببيان عاجل لتحمل الحكومة مسئولية عمليات النصب التي حدثت تجاه الموطنين بأسوان

وقال «أبو نحول» في بيانه العاجل، إن العديد من مراكز ومدن أسوان شهدت خلال الأيام الماضية العديد من الأحداث التي كشفت عن عمليات نصب جرت على الموطنين عبر ما يسمى بالمستريح، والذين انتشروا في العديد من المناطق وقاموا بشراء المواشي والسيارات من المواطنين بأسعار مضاعفة وفى وقت السداد تهربوا.

وأضاف”عضو مجلس النواب”، أن ذلك تسبب في وجود مشاحنات مختلفة وأزمات بين المواطنين، وتابع أن علميات النصب تجري بشكل علني منذ 6 أشهر وأمام أعين الجهات المسئولة، ولم يحرك أحدًا ساكنا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة وحدوث أعمال عنف ما يهدد السلام الاجتماعي.

وطالب «أبو نحول »، باستدعاء رئيس الحكومة، والوزراء المعنيين في أقرب جلسة، لمعرفة أبعاد هذه الأحداث