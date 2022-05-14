انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. محمد رمضان يستعد لتصوير فيلمه الجديد "نمبر وان" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697698/بالفيديو-محمد-رمضان-يستعد-لتصوير-فيلمه-الجديد--نمبر-وان

كشف الفنان محمد رمضان استعداده لتصوير فيلم جديد يحمل اسم “نمبر وان” وهو اللقب الذي يطلقه على نفسه في الفترة الأخيرة من مسيرته، كما طرح أغنية بنفس الاسم أيضا خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير فيلم محمد رمضان الجديد نمبر

شارك محمد رمضان فيديو له من استعداداته لتصوير فيلمه الجديد “نمبر وان” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليه كاشفا عن تفاصيل العمل: “بسم توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر ون تأليف أحمد عادل إخراج ياسر سامي إنتاج يوسف الطاهر .. سينمات مصر و الوطن العربي تستعد لإستقبال يليق بجمهوري”.

محمد رمضان ودينا الشربيني في أغنية عاملين جامدين

يذكر أنه طرح محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بالتعاون مع دينا الشربيني بعنوان “عاملين جامدين” تزامنا مع أخر حلقاته في مسلسلهما الشهير “المشوار” الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2022، لكنه لم يحظى باهتمام جماهيري كبير، أما عن أغنية عاملين جامدين فقد حققت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، كما تصدرت تريند رقم 4 في الأكثر روجا بين المستمعين عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرحها بأيام.

أخر أعمال محمد رمضان

وخاض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل “المشورا” بجانب كل من دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، لكنه لم يحقق النجاح المتوقع كعادة أعمال الفنان، ليكون ذلك العمل نقطة سودء في تاريخه.

وكان قد تعرض المسلسل لأزمة كبيرة قبل عرضه وهي انباء عن انسحاب المخرج محمد ياسين، ولكن نفى مدير أعماله ذلك من خلال موقع دوت الخليج، فقال: “الأخبار المتداولة كاذبة، والمخرج محمد ياسين مخرج كبير ولم ينسحب، واحنا بنصور ب 3 وحدات تصوير لأننا متأخرين جدا، ومحمد ياسين هو القائد بتاع ال3 وحدات، لكن محمد رمضان معروف إنه دايما العيون عليه والحروب كتير”.