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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697697/مايان-السيد-تواصل-خطف-أنظار-الجمهور-بإطلالاتها-الجريئة-صور

تواصل الفنانة الشابة مايان السيد، خطف أنظار الجمهور بشكل دائم من خلال صورها التي تشاركها معهم عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تظهر بها بإطلالات وصور جريئة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحدث ظهور للفنانة مايان السيد

نشرت مايان السيد منذ قليل صور جديدة لها، ظهرت بها بإطلالة مبهجة أثارت انتباه الجمهور كعادتها، اذ ارتدت بلوزة حمراء كشفت عن جزء من بطنها، وجيبة بها العديد من الألوان الصيفية قصيرة.

كما ظهرت في إطلالة أخرى ببنطلون أبيض، وبلوزة بينك مفتوحة من الخلف، وفي معظم الصور التي شاركتها مع الجمهور كانت تستقل موتسيكلا مرتدية الخوذة.

إطلالات مايان السيد الصيفية

وسبق وأن ارتدت الفنانة الشابة مايان السيد فستان طويل ملون بالعديد من الألوان المتداخة والمتناسبة مع ألوان الصيف المبهجة وذلك أثناء جولتها على شاطئ البحر، كما ظهرت في إطلالة أخرى بجيبة مفتوحة الأرجل باللون الأبيض، وتيشرت “كات” باللون الأخضر ويظهر عليها حالة من المرح، وارتدت أيضا فستان مشجر مفتوح من البطن.

مايان السيد ضيفة شرف في الاختيار 3

يذكر أن الفنانة مايان السيد ظهرت كضيفة شرف في مسلسل الاختيار 3 بدور ابنة الرئيس السيسي “ياسر جلال”، والذي أعربت عن سعادتها بأداء هذا الدور قائلة: “سعيدة و فخورة جدا بتقديم دور آيه بنت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و ليا شرف المشاركة في مسلسل كبير و ضخم زي مسلسل الاختيار”.

وكانت قد شاركت مايان السيد في مسلسل حرب أهلية بجانب بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل