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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697695/المؤبد-لشقيقان-قتلا-جارهم-بسبب-متر-أرض-بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت ، بالمؤبد لشقيقين والسجن 10 سنوات لعامل لإتهامهم بقتل مالك معرض سيارات بمدينة طلخا لخلاف على حدود أرض بينهما وذلك بعد عودة الشقيقين من إيطاليا و إرتكابهم واقعة القتل بمعاونة صديق لهم .

دوت الخليج

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين ‏محمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي، وسكرتارية رمضان الديسطى، وعماد الجميل‎.

المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهمين وهم كل من: "م. ح. م. أ"،٣٥عامًا، عامل،ويعمل بدولة إيطاليا ومقيم بقرية ميت الكرماء مركز طلخا وشقيقه "ح. ح"،٣٧عامًا-عامل، ويعمل بإيطاليا أيضا ومقيم بذات العنوان، و"ش.ح. أ"،36عامًا،عامل، ومقيم بمدينة طلخا لأنهم في 3/7/2021 قتلوا المجني عليه "م.أ. ع"، 39عامًا،صاحب معرض سيارات، بقرية ميت الكرماء مركز طلخا عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت المتهمان الأول والثاني النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه لما استكان فى قلوبهما وما أغواه لهما الشيطان ومع اتفقت واتجهت إليه إرادتها مع إرادة المتهم الثالث بأن أعد المتهمين الأول والثاني لتنفيذ عرضهما الآثم وخطتهما الإجرامية سلاحين أبيضين مطواه وسكين"، وما أن أبصروا المجني عليه أثناء إجراء مسؤولي الجمعية الزراعية بالقرية معاينه بناءا على خطاب من مركز الشرطة هرولا صوبه مانعين إياه من الزود بنفسة والنجاة بحياته، وذلك بإلقاء الحجارة والطوب على سيارته ومنعه من الفرار بها فأحاطا به وباغتاه وشلا حركته ومقاومته وطعناه عدة طعنات متعددة متتابعة متسارعة بواسطة السلاحين الأبيضين. وأكدت تحريات المباحث الجنائية صحة الواقعة ونزول المتهمان من دولة إيطاليا لإزهاق روح المجنى عليه فقررت النيابة أحالة المتهمين إلى محاكمة الجنايات للمحاكمة التي أصدرت حكمها اليوم.