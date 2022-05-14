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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697689/في-دورته-الـ-44-مهرجان-القاهرة-السينمائي-الدولي-يفتح-باب-التسجيل-للأفلام

دوت الخليج يرصد في لكم تفاصيل فتح باب تسجيل الأفلام الراغبة في المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي

التسجيل في مهرجان القاهرة الدولي

وتستمر الدورة الـ 44 من المهرجان في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، ابتداءً من الغد 15 مايو الجاري، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم، إلى الموعد النهائي وهو 15 أغسطس، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان www.ciff.org.eg.

حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة الدولي

وفي سياق متصل، قال رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي، إن المهرجان يسعى في دورته الـ 44 إلى جذب مزيد من الأعمال المتنوعة التي تتضمن أفكارا وثقافات واتجاهات سينمائية مختلفة عن طريق فتح باب المشاركة أمام التجارب الجديدة والملهمة من جميع أنحاء العالم.

وقال مدير المهرجان المخرج أمير رمسيس عن بالاستعدادات والتحضيرات، إن الإدارة أنهت كل الاستعدادات الخاصة باستقبال طلبات المشاركة والرد عليها من خلال الموقع الرسمي، وأشار إلى أن العمل على برنامج الدورة قد بدأ بالفعل بالتعاون مع الفريق المميز للمهرجان والذي أحرز نجاحا ملحوظاً في الدورات الماضية وعلى رأسهم مدير المكتب الفني الناقد أندرو محسن، والناقد أسامة عبد الفتاح، مدير برنامج أسبوع النقاد، كما تم تكليف المخرج الشاب يوسف هشام، بإدارة برنامج الأفلام القصيرة بالإضافة إلى متابعته العمل على أفلام الأمريكتين، والناقدة رشا حسني للبرنامج الآسيوي، والمخرجة ماجي مرجان لسينما شرق أوروبا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في القاهرة في مصر، وقد تأسس في عام 1976 ويعد أول مهرجان سينمائي دولي عُقد في العالم العربي، وبدأ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعالياته بعد حرب أكتوبر بثلاث سنوات، وبالتحديد في 16 أغسطس 1976 على أيدي الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين برئاسة كمال الملاخ، الذي نجح في إدارة هذا المهرجان لمدة سبع سنوات حتى عام 1983، ثم شكلت لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ضمت أعضاء الجمعية واتحاد نقابات الفنانين للإشراف على المهرجان عام 1985، الذي تولى مسؤوليته الأديب والعملاق سعد الدين وهبة، حيث احتل مهرجان القاهرة خلال هذه الفترة مكانة عالمية.