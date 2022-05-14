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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697705/الرئيس-السيسي-يعود-إلى-أرض-الوطن-بعد-تقديم-واجب-العزاء-في-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد

دوت الخليج

وكان الرئيس قد سافر صباح اليوم، لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق، والذي وافته المنية، أمس الجمعة.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي توفي صباح اليوم الجمعة.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد

وكتب الرئيس السيسي على صفحته على فيس بوك: أنعي بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم.

وأضاف: ولقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

في سياق متصل، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الامارات العربية المتحدة، معرباً سيادته عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتداداً لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.