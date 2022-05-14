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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697701/خالد-الجندى-فتاوى-السلفيين-سبب-ظهور-المستريح

اتهم الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فتاوى السلفيين بالتسبب فى انتشار قضايا النصب على المواطنين، المعروفة إعلاميا باسم المستريح، لافتا إلى أنه وصل الأمر أن قام أحدهم بتزوير بطاقة تموين باسم السيد رئيس الجمهورية .

دوت الخليج

وقال الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "واقعة تزوير بطاقة تموين رئيس الجمهورية من المفروض أن تسجل في موسوعة جينيس وأنه لم يكن ليصدقها لولا أن الرئيس بنفسه هو من تحدث عنها".

وتابع الجندى: "سمع وزير النقل الفريق كامل الوزير يتحدث أن لديه 600 جرار دون عجل وأن العجل تمت سرقته على مدار سنوات، وهو الآن يطلب من البرلمان الموافقة على استيراد عجل لتشغيل هذه الجرارات".

كما علق على مستريح أسوان الذي كان يعمل سائق توك توك، واستطاع بالنصب على الناس أن يجمع نصف مليار جنيه متسائلًا: "إلى متى يا شعبنا نصدق من ليس منا".

وعرض خلال الحلقة فتوى للشيخ مصطفى العدوي يحرم فيها وضع الأموال بالبنوك لما فيها من ربا، وربطها بين واقعة قيام مواطن بوضع أمواله بداخل فرن البوتجاز، واحتراقها كاملة بعد إشعال زوجته للفرن، مؤكدًا أن ذلك بسبب هذه الفتوى وأن هذا الشيخ تسبب في ضياع أموال الناس.

النيابة تأمر بحبس مستريح أسوان واثنين آخرين

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، واثنينِ آخرينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.

وكانت النيابة العامة قد تلقت في أوائل الشهر الجاري بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم/ مصطفى البنك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أفادت والبلاغات -كما شهد مُقدِّموها في التحقيقات- استيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رءوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرءوس إليهم، كما عاينت مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.

ونفاذًا لأمر الضبط والإحضار انتقلت قوة من الشرطة لضبطه، وباستجواب النيابة العامة له قرَّر دعوته للمواطنين عبر موقع ( يوتيوب ) لتلقي أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة رءوس الماشية مقابلَ تقديمه أرباحهم منها لاحقًا، وادعى حيازتَه تلك الأموال، ووعدَهُ بردِّها إليهم، وطلَبَت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، والتي أكدت ارتكابه لها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا.

وفي ذات السياق كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغينِ مماثلينِ ضد متهمينِ آخرينِ أسفرت التحقيقات فيها عن إلقاء القبض عليهما وبحوزة أحدهما مبلغ مليون ومائتين وثمانية وثلاثين ألف جنيه، فأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات في الوقائع الثلاث.