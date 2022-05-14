تسليم منازل وأراضي تجمعي الخفجة وطويل الحامض بوسط سيناء للمستفيدين (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 07:26 مساءً -

اعلنت محافظة شمال سيناء، موعد تسليم تجمعي الخفجة وطويل الحامض التنمويين بمركز مدينة نخل في منطقة شمال (وسط) سيناء ، على المستفيدين يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 من ابريل الجاري.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن التسليم سيكون للمواطنين الذين سددو دفعة التعاقد بواقع مسكن على مساحة 200 مترا مربعا و 5 افدنة لكل مستفيد ، لافتا إلى أن هذه التجمعات تقع بنطاق مركز مدينة نخل بوسط سيناء .

وأضاف محافظ شمال سيناء أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية يضم: أراضى زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، أنشطة ومشروعات إنتاجية.

وأشار محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل إلى أن مركز نخل بوسط سيناء يضم 6 تجمعات تنمويةز وهى : وتجمع طويل الحامض، تجمع الخفجة، تجمع النثيلة 1، تجمع النثيلة 2، تجمع أبو رصاصة بقرية صدر الحيطان، تجمع طيبه بقرية التمد.

وأكد رئيس مركز ومدينة نخل، أن اللجنة المشكلة بقرار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال بالاستلام الابتدائى للتجمعات التنموية بوسط سيناء برئاسة اللواء اسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء وعضوية رئيس مركز ومدينة نخل بشمال ومأمور قسم نخل ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة أنهت عملها تمهيدا لتسليم تجمعي الخفجة وطويل الحامض تمهيدا لتسليمها للمستفيدين الثلاثاء القادم.

يذكر أن الدولة أنشأت على أرض سيناء 17 تجمعا تنمويا بعثت الحياة فى مناطق كانت منسية فى عمق سيناء ، حيث كانت هذه التجمعات بين المشروعات التى افتتحها الرئيس خلال فترات سابقة على أرض سيناء التجمع التنموى أبو رصاصة، والتجمع التنموى النثيلة 1-3، وتجمع طيبة التمد"، وهى من بين 17 تجمعا موزعة بمناطق وسط سيناء وجنوبها منها 10 تجمعا فى شمال سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء.