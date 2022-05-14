الأرصاد : استقرار فى درجات الحرارة خلال الأسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 07:25 مساءً - قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد أجواء ربيعية تؤثر على كافة الأنحاء، مضيفة أن هناك بعض المناطق تشهد سقوط أمطار خفيفة على المناطق السواحلية ومنطقة الدلتا.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن الطقس بالليل فى المناطق السواحلية يمل للبرودة فى فترات الليل وكذلك الأماكن المكشوفة والمدن المفتوحة.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أنه ما زال هناك شعور بنسبة برد بسيطة ليلا، مضيفة أن هناك استقرار فى درجات الحرارة خلال الأسبوع حارا نهار ولطيف ليلا. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد .