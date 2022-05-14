المدرسة الروسية بالقاهرة تفتح أبوابها لأطفال أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 07:25 مساءً - أكد فاليرى بريبتكوف، مدير المدرسة الروسية بالقاهرة، أن المدرسة فتحت أبوابها لجميع لطلاب الروس وغير الروس بما في ذلك أطفال أوكرانيا حيث لا يوجد تمييز بين الأبناء.

جاء ذلك خلال افتتاح لودميلا سلامة رئيس المجلس التنسيقي للمغتربين الروس في مصر الدورة الـ 29 للمجلس، بحضور كل من يورى ماتفييف الوزير المفوض لسفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، ومراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، وفيكتور فوربايف القنصل العام بالغردقة، وبافلى كيديسيوك مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، وفاليرى بريبتكوف، مدير المدرسة الروسية، وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية والاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من أنشطة الجمعيات الروسية في مصر والمجلس التنسيقي ومقترحات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأشاد يوري ماتفييف بجهود المجلس التنسيقي وأنشطته المتنوعة لربط الأجيال الروسية بالوطن الأم، لافتاً إلى أن موسكو تتابع باهتمام نشاط المغتربين الروس في مصر واندماجهم الإيجابي مع المجتمع المصري، مؤكدا حرص روسيا على الاهتمام بأبنائها المغتربين.

وثّمن مراد جاتين، التعاون مع الجمعيات الروسية المختلفة في مصر وجمعية الخريجين، وتطلعه إلى المزيد من التعاون في الفترة القادمة، كما تناول الأنشطة التي تقدمها المراكز الثقافية الروسية بمصر، التي تجاوزت حدودها وانطلقت إلى الجامعات والمحافظات المختلفة.

ونقل شريف جاد في بيان صحفي، ما صرح به فيكتور فوربايف، عن تميز الجالية الروسية في الغردقة من خلال الأنشطة المتنوعة التي أصبحت خير سفير للثقافة الروسية، كما رحب فوربايف بمقترح الخريجين بشأن تنظيم احتفالية في ختام عام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا بمشاركة الجالية الروسية في الغردقة.

وتحدث بافلى كيديسيوك عن الفعاليات المهمة التي يقدمها المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، والتعاون المستمر مع المؤسسات الثقافية المصرية وخاصة مكتبة الإسكندرية.

كما حرص جاد على تهنئة الحضور بمناسبة عيد النصر باسم الاتحاد العربي، وأكد أن الرأي العام في مصر وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني يرفضون العقوبات ضد روسيا، التي أضرت بكافة الشعوب.

واستعرض بعض أنشطة الجمعية التي كان من ضمنها الاحتفال بمرور 200 عام على ميلاد الكاتب دوستويفسكي، إلى جانب مد جسور التواصل بين الجالية الروسية والمهرجانات الفنية والثقافية حيث شاركوا في أكثر من مهرجان من خلال الجمعية.

وفي ختام اللقاء، حرصت لودميلا سلامة على تقديم الشكر لممثلي الجمعيات المختلفة والسفارة الروسية وإدارات المراكز الروسية وجمعية الخريجين.