سمير فرج: لقاء الرئيس السيسي بقائد القيادة المركزية الأمريكية في غاية الأهمية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 07:25 مساءً - قال المفكر الاستراتيجي سمير فرج، إنه خلال الأسبوع الماضي زار مصر قائد القيادة المركزية الأمريكية والتقى بالرئيس السيسي، مضيفا:" القيادة المركزية الأمريكية أهم قيادة في العالم ".

وأضاف سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية في غاية الأهمية لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة"،مضيفا:" مكانة قائد القيادة المركزية العسكرية الامريكية كبيرة وبالتالي تعتبر زيارته لـ مصر ولقائه بالرئيس السيسي في غاية الأهمية ".

وأكمل سمير فرج :" تم التباحث في مختلف المجالات العسكرية والأمنية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية ".

ولفت سمير فرج :" مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي زار مصر أيضا والتقى بالرئيس السيسي، وهذا الرجل يقوم بإيصال كافة المعلومات التي تحدث في مطبخ السياسة الأمريكية للرئيس الأمريكي ".

وتابع سمير فرج :" مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي زار عددا من الدول العربية في المنطقة، وزار مصر وتباحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول الأوضاع في ليبيا والسودان وسد النهضة وملف القضية الفلسطينية والإرهاب ".