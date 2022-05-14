الطيب يؤكد ملاحقة الأزهر للأفكار التى تؤرق علاقة المسلمين بالمسيحيين

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سعى الأزهر لاستمرار الحوار الإسلامى المسيحى، وملاحقة الأزهر للأفكار والمعانى التى تؤرق المجتمعات، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين، واستهداف العلاقة بين أتباع المعتقدات.





وأشار شيخ الأزهر الشريف - خلال استقباله، اليوم السبت، بمقر مشيخة الأزهر، البطريرك لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكلدان الكاثوليك فى العراق والعالم - إلى أن الأزهر بادر برفض تعميم مصطلح الأقليات، واستبدله بمصطلح "المواطنة" وما يتبع هذا المصطلح من تساو فى الحقوق والواجبات والمسؤولية المجتمعية. من جانبه أعرب بطريرك الكلدان الكاثوليك فى العراق، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مؤكدا أن العراق (مسلمون ومسيحيون)، ينتظرون بشغف زيارة فضيلته إلى العراق، كما أنه يتابع بشكل شخصى تحركات الإمام الأكبر وخطواته لنشر ثقافة السلام والتعايش بين الجميع. كما أكد أن وثيقة الاخوة الإنسانية - التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس - هى خارطة الطريق فى العلاقة بين المسلمين بالمسيحيين.

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