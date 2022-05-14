آندريه زكى : محمد بن زايد قادر على استكمال بناء مستقبل وحضارة الإمارات

جدة - نرمين السيد - أرسل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تهنئة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد اختياره بالإجماع من المجلس الأعلى للاتحاد.





وجاء فى نص الرسالة : "خالص التهنئة لاختيار سموكم بالإجماع من المجلس الأعلى للاتحاد، والذى يعكس مكانتكم فى قلوب الشعب الإماراتى، والتى أكدتها الإنجازات، كما أهنئ جميع عائلة آل نهيان الكرام، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق". وأضاف: سمو الشيخ محمد آل نهيان أظهر للعالم قدرات بلاده على استيعاب الجميع، فهو شخصية قادرة على استكمال بناء مستقبل وحضارة الإمارات الجديدة.

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