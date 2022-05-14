أهالى كفر الأبحر يقدمون واجب العزاء بعد فقدان 4 من أسرة واحدة (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - حالة من الحزن يعيشها أهالى قرية كفر الأبحر التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة، جراء حادث مروع على طريق أبو زنيمة الجديد بجنوب سيناء.





وأقامت أسرة الضحايا، سرادق عزاء فى قطعة أرض فضاء بجوار المنزل، لاستقبال المعزيين، وذلك عقب تشييع الجثامين فجر اليوم السبت، فى جنازة شعبية حضرها مئات الأهالى من داخل القرية وخارجها.

وتعود أحداث الواقعة، لبلاغ تلقاه اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بانقلاب سيارة تحمل لوحات معدنية رقم "د هـ ف 8359"، وذلك على بعد 30 كيلو متر من كارتة رأس سدر فى اتجاه مدينة أبوزنيمة بالطريق الجديد.

وأسفر عن مصرع كل من نجاح محمد محمود وشهرته نجاح الجمال، 47 سنة، وزوجته رباب عماد توفيق 45 سنة، وابنته ندى نجاح، وابنه أدهم نجاح 12 سنة، بينما أصيبت ابنتاه نورهان نجاح محمد، باشتباه كسر بعظمة الترقوة وجرح قطعى أسفل الأنف، وناردين نجاح محمد محمود، باشتباه كسر بالحوض والعمود الفقرى.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر خلاله الأب المتوفى وهو يعلن تبرعه بمبلغ مالى لإعادة بناء أحد المساجد بمسقط رأسه، صدقة عنه وعن أولاده.

وقال المتوفى فى المقطع: "أتبرع عنى وعن والدى وزوجتى وأبنائى بمبلغ 20 ألف جنيه، وتبرع مجمع لأبناء الحج محمد الجمال 50 ألف جنيه عن روح والدهم".