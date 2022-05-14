الصين تؤكد تقديم الدعم الكامل للرئاسة المصرية للدورة الـ27 لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد مبعوث الصين الخاص لتغير المناخ شيه تشن هوا، أن بلاده ستقدم الدعم الكامل للرئاسة المصرية القادمة للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على أمل أن يعطى الحدث الأولوية للتنفيذ ويسلط الضوء على تعزيز التكيف والمساعدات المالية للدول النامية.





جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لدول مجموعة بريكس بشأن تغير المناخ استضافته الصين عبر رابط فيديو، وحضره مسؤولون وزاريون عن الاستجابة لتغير المناخ من البرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية اليوم السبت. وجددت دول بريكس - خلال الاجتماع - التزامها المشترك بمعالجة تغير المناخ، واستكشفت نهجا لتسريع التحول منخفض الكربون، وفقا للوكالة. وفى إشارة إلى أن دول بريكس قوة بارزة فى معالجة تغير المناخ، قال وزير الإيكولوجيا والبيئة الصينى هوانغ رون تشيو، إن بلاده ستعمل مع دول بريكس لتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس. فيما قال نائب وزير الإيكولوجيا والبيئة الصينى تشاو يينغ مين إن التعاون فى مجال تغير المناخ قد جعل دول بريكس أكثر تقاربا وساعد فى إقامة شراكات عالية الجودة، داعيا جميع الأطراف إلى إجراء الاتصالات وتبادل السياسات، وإطلاق مشروعات مشتركة فى مجالات مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.

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