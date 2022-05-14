جدة - نرمين السيد - بحثت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، مع وفد رفيع المستوى من وزارة العدل، تدريب القضاة وكبار الوظائف العليا بالوزارة على آداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى ضوء القانون رقم 10 لسنة 2018 والتوعية به والعمل بنصوصه فى ضوء الحقوق المكفولة للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك ضمن الصلاحيات المكفولة للمجلس لإنفاذ مواد القانون.





واستعرضت كريم - خلال اللقاء، وفقا لبيان المجلس اليوم السبت - الرؤية والرسالة الخاصة بالمجلس خلال الفترة القادمة، والآليات التى تكفل الدمج والتمكين والحماية لهذه الفئة، مثمنة التعاون المثمر مع وزارة العدل، والجهود المبذولة من طرفهم، موجهة التحية للمستشار عمر مروان وزير العدل على كل أوجه الدعم المقدمة لصالح ذوى الإعاقة. وتناول الجانبان مراجعة بنود البروتوكول والذى سبق توقيعه بين الجانبين، والمواد المطلوب تفعليها فى البروتوكول خلال الفترة القادمة، ومنها الدراسات والأبحاث المتعلقة بحقوق ذوى الإعاقة، واستمرار تنظيم ورش العمل التدريبية بين الجانبين لكن هذه المرة حول آداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، وهى ورش يتلقى فيها التدريب العاملين بالقطاعات المختلفة بوزارة العدل وفى مقدمتها الشهر العقارى والمحاكم والطب الشرعى وغيرها من الوحدات. كما شمل اللقاء الحديث عن رصد المنشآت والمؤسسات القضائية لإتاحتها مكانيا وتكنولوجيا خلال الفترة القادمة بما يخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، ويأتى هذا اللقاء فى إطار التعاون المشترك والمتبادل بين المجلس والوزارة فى عدد من المجالات التدريبية والتأهيلية ورفع الوعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومى للإعاقة يبحث مع وزارة العدل التعاون حول آليات حقوق ذوى الهمم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.