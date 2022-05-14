محافظ الإسكندرية: افتتاح مشروع تطوير ميدان محطة مصر خلال يوليو القادم

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، أن افتتاح مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، سيكون خلال شهر يوليو القادم، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى ليكون مثابة هدية للشعب السكندرى فى عيده.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم السبت بميدان محطة مصر، لمتابعة أعمال التطوير والاستعدادات والتجهيزات النهائية، بالتزامن مع بدء العد التنازلى لافتتاح مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر.

واطلع المحافظ على آخر التطورات ومعدلات الإنجاز بالمشروع، موضحًا أنه عقب الافتتاح سيتم توقيع بروتوكولات تعاون للبدء فى تنفيذ مشروعات تطوير ميدان المنشية ومحطة الرمل، وذلك فى إطار رؤية المحافظة للتطوير والمخطط الاستراتيجى العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بتوفير بدائل حضارية للباعة الجائلين مراعاة لظروفهم المعيشية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ اللمسات الأخيرة للسوق الحضارى الجديد، حيث قال إن هذه السوق مخصصة للباعة الجائلين الذين تم حصرهم قبل تنفيذ المشروع.

وأشار المحافظ إلى أنه عقب تسكين الباعة الجائلين بالسوق لن يسمح نهائيًا بتواجدهم بالميدان، لافتا إلى أن وضع الباعة الذين يحتلون جزءً من ساحة محطة مصر الآن هو وضع مؤقت لحين افتتاح المشروع.