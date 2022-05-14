جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم السبت بميدان محطة مصر، لمتابعة أعمال التطوير والاستعدادات والتجهيزات النهائية، بالتزامن مع بدء العد التنازلى لافتتاح مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر.
واطلع المحافظ على آخر التطورات ومعدلات الإنجاز بالمشروع، موضحًا أنه عقب الافتتاح سيتم توقيع بروتوكولات تعاون للبدء فى تنفيذ مشروعات تطوير ميدان المنشية ومحطة الرمل، وذلك فى إطار رؤية المحافظة للتطوير والمخطط الاستراتيجى العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بتوفير بدائل حضارية للباعة الجائلين مراعاة لظروفهم المعيشية.
وخلال الجولة، تفقد المحافظ اللمسات الأخيرة للسوق الحضارى الجديد، حيث قال إن هذه السوق مخصصة للباعة الجائلين الذين تم حصرهم قبل تنفيذ المشروع.
وأشار المحافظ إلى أنه عقب تسكين الباعة الجائلين بالسوق لن يسمح نهائيًا بتواجدهم بالميدان، لافتا إلى أن وضع الباعة الذين يحتلون جزءً من ساحة محطة مصر الآن هو وضع مؤقت لحين افتتاح المشروع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية: افتتاح مشروع تطوير ميدان محطة مصر خلال يوليو القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.