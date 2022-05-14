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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697663/الآن-سعر-عداد-الكهرباء-الكارت-2022-ورابط-التقديم

طرحت وزارة الكهرباء في الآونة الأخيرة، عداد الكهرباء الكارت (مسبق الدفع)، ويبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل عداد الكهرباء الكارت ومصاريف تركيبه وطرق السداد، والذي يختلف عن عداد الكهرباء العادي، وعلى الرغم من ارتفاع سعره نسبيًا عن عداد الكهرباء العادي، إلا أنه لديه الكثير من المميزات

دوت الخليج

مميزات العداد الكهرباء الكارت 2022

يستعرض لكم موقع دوت الخليج، مميزات عداد الكهرباء الكارت في السطور التالية بالإضافة لأنواعه وسعر التركيب.

- قدرته الكبيرة على حساب الطاقة التي يستهلكها المستخدم بالتحديد، حيث تصل إلى 0.5 class لكل كيلو وات.

- يتم التحصيل من خلال كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء دون الحاجة لمحصلين الكهرباء، مما يسهل على المستهلك دفع القيمة المستحقة في أي وقت وأي مكان وبالقيمة التي يرغب بها.

- يتميز بشاشة إلكترونية تتيح للمستهلك جميع البيانات التي يرغب بها.

- الاحتفاظ بالطاقة الزائدة عن الحد الخاص بالاستهلاك لعدة أشهر في حالة الشحن بقيمة أعلى من الحد المقرر للشحن كل شهر.

-الاحتفاظ بالتيار الكهربائي عند استهلاك الكارت بشكل كلي بعد الساعة الـ5 مساءً وقبل الساعة الـ10 صباحًا؛ لإعطاء المستهلك وقتًا كافيًا لشحن الكارت.

- لا ينقطع التيار الكهربائي عنه لأي سبب سوى عدم شحنه.

سعر عداد الكهرباء الكارت وأنواعه

طرحت وزراة الكهرباء، قائمة بأسعار التركيب الخاصة بعداد الكهرباء الكارت، وسعر كل نوع من أنواع الكهرباء الكارت المختلفة في أي منشأة، والتي جاءت كالآتي:

- سعر عداد كهرباء الكارت الخاص بالمنشآت المرخصة

1- عداد الكهرباء الكارت الأحادي: يبلغ ثمن تركيبه 1050 جنيهًا، ويشمل سعر الكارت الخاص به كما أنه يأتي مشحونًا بمبلغ 100 جنيهًا.

2- عداد الكهرباء الكارت الثلاثي: يبلغ ثمنه 1700 جنيهًا، ويشمل أيضًا كارت الشحن ومبلغ 100 جنيهًا شحن.

3- عداد الكهرباء الكارت الذي يحتوي على محول: يبلغ سعره 1935 جنيهًا، وهو مخصص لكبار المشتركين ويعد من أقوى أنواع العدادات حيث تصل قدرته إلى خمسين أمبير وثلاثة فاز.

- سعر عداد الكهرباء الكارت الخاص بالمنشآت والمباني المخالفة للقانون

1- في حالة عداد الكهرباء الكارت الأحادي: يصل سعره إلى 1535 ويشمل سعر تركيب العداد الذي يبلغ 285 جنيهًا.

- في حالة عداد الكهرباء الكارت الثلاثي: يصل سعره إلى 1232 جنيه ويشمل مصاريف التركيب.

إجراءات تركيب عداد الكهرباء الكارت 2022

وضعت وزارة الكهرباء، عدة إجراءات للراغبين في تركيب عداد الكهرباء الكارت، وهي:

1- الحصول على نموذج للطلب.

2- ملء البيانات المتواجدة بأكملها والتأكد من صحتها.

3- دفع ثمن الاشتراك مع المبلغ المحدد للمقايسة.

3- إجراء تعاقد مع الشركة القريبة لمحل السكن الخاص بك.

المستنادت اللازمة لتركيب عداد الكهرباء الكارت 2022

حددت وزارة الكهرباء عد شروط واجب توافرها للشخص الراغب في تركيب عداد الكهرباء الكارت، وبعض المستندات اللازمة للتقديم، وهي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي

2- مستند الحيازة

3- طلب الموافقة من الجهة الإدارية المسئولة، أو القيام بتقديم مقايسة العقار.

4- وجود ترخيص للمكان التجاري الراغب التعاقد عليه.

خطوات التقديم على عداد الكهرباء الكارت 2022

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء من هــنــا

2- الضغط على أيقونة خدمات

3- الضغط على إجراءات التوصيل

4- اختيار تصنيف المنشأة الذي ترغب بتوصيل الكهرباء لها

5- سينقلك الموقع إلى استمارة التعاقد

6- ملء استمارة التعاقد والتأكد من صحة البيانات

7- طباعة الاستمارة والتوجه إلى أقرب فرع من فروع شركة الكهرباء لك وتقديم الاستمارة.