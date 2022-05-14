انت الان تتابع تفاصيل خبر محافظ الإسكندرية يستعرض جهود تطوير التعليم بالمحافظة لوفد تعليم النواب ويؤكد:"مستعدين لتوفير أى أرض لبناء المدارس" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697694/محافظ-الإسكندرية-يستعرض-جهود-تطوير-التعليم-بالمحافظة-لوفد-تعليم-النواب-ويؤكدمستعدين-لتوفير-أى-أرض-لبناء-المدارس

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جهود المحافظة فيما يتعلق بملف التعليم، مشيرا إلى أن هناك اهتمام خاص بقطاع التربية والتعليم في المحافظة من خلال المتابعة مع المديرية بشكل يومي حتى في الإجازات.

دوت الخليج

وأكد خلال استقباله وفد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، أن هناك توجيهات للمجلس التنفيذي بالإسكندرية لتسهيل الإجراءات وتخصيص الأراضي لهيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس الجديدة، مؤكدا أنه تم بناء عدد من المدارس الجديدة وإضافة فصول جديدة بالمدارس.

وقال الشريف: هناك تكدس في الفصول يتجاوز ١٠٠ تلميذ في الفصل الواحد، وتصل في بعض الأحيان ل١٣٠ تلميذ، مشيرا إلى أن عدد المدارس لا يستوعب العدد السكاني.

وكشف وجود إشكاليات في أعداد المدرسين، خصوصا في مناطق مثل العامرية وبرج العرب، مؤكدا أنه تم صدور قرار بمنع نقل المدرسين من مدارس العامرية وبرج العرب إلا في الحالات الاستثنائية فقط.

وأكد أن المحافظة على أتم استعداد لتخصيص أي أراضي في أي مكان لهيئة الابنية التعليمية، قائلا: نحن على أتم استعداد لتنفيذ كافة التوصيات والملاحظات التي تصدر عن اللجنة عقب انتهاء الزياة الميدانية، مؤكدا أن التعليم والمستشفيات أهم الأولويات.

وأكد النائب رزق راغب ضيف الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، على أن هناك إشكالية بسبب كثافة الفصول وعجز المدرسين، قائلا: هناك عجز صارخ في المدرسين، خصوصا في مناطق غرب الإسكندرية في العامرية وبرج العرب.

وأشار إلى أن هناك تعاون كبير من المحافظة في عمليات تخصيص الأراضي لبناء المدارس الجديدة، مشددا على ضرورة حل أزمة نقص المعلمين.

وقال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: منذ عام ونصف تفتح ملف المعلمين، وخصوصا فيما يتعلق بتحسين المرتبات ويتم التنسيق مع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي.

محافظ الإسكندرية يستعرض جهود تطوير التعليم بالمحافظة لوفد تعليم النواب ويؤكد:"مستعدين لتوفير أى أرض لبناء المدارس"

وأكد أن مسابقة ال١٥٠ ألف معلم تعيين دائم والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه سيتم وضع ضوابط في المسابقة، لمنع تكرار ما حدث في مسابقة ال٣٠ ألف معلم.

وأوضح أن الإعلان عن تفاصيل مسابقة تعيين المعلمين ستكون حسب الاحتياج الفعلي لكل إدارة تعليمية.

وقال: في ضوء حل الأزمة أيضا، سيتم بناء ٣٠ ألف فصل سنويا لمواجهة التكدس، متابعا: نحن في حاجة لبناء ١٥٠ ألف فصل لسد العجز.

وأكد أن التحدي الأكبر أمام العملية التعليمية في هذه الفترة هو عمليات التطوير بما يتماشى مع كافة متطلبات الشارع المصري، واحتياجات سوق العمل.

وأعلن الدكتور سامي هاشم، أن المستشفيات الجامعية في مقدمة أولويات اللجنة، قائلا: هناك اهتمام كبير بهذا الملف، لتوفير الخدمة العلاجية بشكل أفضل لجميع المواطنين.

وأكد على أهمية التعليم الفني المزدوج، باعتباره من الأولويات لأنه يؤهل لسوق العمل، بما يساهم في الحد من البطالة، قائلا: نحتاج زيادة الوعي والدعايا للتعليم الفني والتكنولوجي.

وأشار إلى أن لجنة التعليم بالمجلس، ساهمت أيضا في التوسع بقطاع الجامعات التكنولوجية، وهو توجه لرئيس الجمهورية بما يساهم في الحد من البطالة.

من جانبه أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم، أن العنصر البشري هو الأهم في العملية التعليمية، قائلا: لذلك لابد وأن يكون هناك تركيز على تدريب المعلم وتأهيله لمتطلبات المرحلة والمنظومة الجديدة.

وقال: كما نسعى لحل أزمة العجز العددي في المعلمين، علينا التركيز كذلك على الجانب الكمي في تأهيل المدرس بشكل جيد.

وأشار حسام المندوه، إلى إشكالية تعامل بعض المدرس في استغلال المدرسة "سنارة" لاصطياد التلاميذ في الدروس الخاصة، مؤكدا أن تطبيق المنظومة يساهم في مواجهة هذه الإشكاليات.

واتفقت معه الدكتورة جيهان البيومي، عضو اللجنة، مشددة على ضرورة التركيز في الاستثمار البشري وقبول التحدي خلال هذه المرحلة.

وأشادت النائبة، خلال مشاركتها في لقاء لجنة التعليم مع محافظ الإسكندرية، بإنشاء أول مكتبة للمكفوفين في الإسكندرية.

وأشار الدكتور محمد الحمامي، عضو لجنة التعليم، إلى أن هناك اهتمام مختلف بقطاع التعليم الفني في محافظة الإسكندرية.

وقال: التعليم الفني في الإسكندرية أصبح بها صروح كبيرة وهامة، مؤكدا أهمية هذا النوع من التعليم في توفير فرص عمل حسب احتياجات سوق العمل.

وفي نهاية اللقاء قام اللواء محمد الشريف، بمنح درع محافظة الإسكندرية، للجنة التعليم، تقديرا لجهودهم في خدمة العملية التعليمة.

يضم الوفد البرلماني، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وكيلتا اللجنة، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة منى عبد العاطي، والنواب حسام المندوه الحسيني، نسرين عمر، أمل عصفور، سحر عيد، جيهان البيومي، وأمين اللجنة، رمضان راضي.