العثور علي جثة طفل مُبلغ بإختفاءه في ارض زراعية بالدقهلية

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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697692/العثور-علي-جثة-طفل-مبلغ-بإختفاءه-في-ارض-زراعية-بالدقهلية

عثر عدد من أهالي قرية ميت رومي مركز دكرنس محافظة الدقهلية اليوم علي جثمان طفل ملقى وسط الزراعات بعد 4 أيام من الإبلاغ عن إختفاءه وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الحادث.

دوت الخليج

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بمأمور مركز شرطة دكرنس بالعثور علي طفل مقتول وملقي به وسط الزراعات. بتاريخ لاحق تبلغ لمركز شرطة دكرنس بإختفاء طفل من أبناء القرية في ظروف غامضة وبالفحص تبين ان الجثمان الذي عثر عليه هو للطفل المُبلغ بإختفاءه منذ 4 أيام ويدعى "محمد"، 8 أعوام مقيم طرف أهليتة بذات القرية.

انتداب أحد الأطباء الشرعيين

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، جري إخطار النيابة العامة بالواقعة التي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاه ووقت حدوثها، وإجراء المباحث الجنائية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة ، وسؤال أهلية المجني عليه.