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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697688/الدكتورة-سماء-سليمان-تنعي-الشيخ-خليفة-بن-زايد-رئيس-دولة-الامارات

تنعي النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوط، ببالغ الحزن والأسى القائد العظيم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي قدم لبلاده والأمتين العربية والإسلامية الكثير من العطاء.

دوت الخليج

الدكتورة سماء سليمان تنعي الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات

واضافت الدكتورة سماء سليمان ان الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله سار على درب والده القائد العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه والذي كان مخلصا وداعما لمصر ومساندا لقضاياها في كل المحافل العربية والدولية.

وتقدم الدكتورة سماء خالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية الشقيقة حكومة وشعبا وللأمتين العربية والاسلامية في وفاة القائد والانسان، داعيه الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم الشعب الإماراتي وقيادته الصبر والسلوان.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

وكان قد توفي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، وفقًا لما أعلنته وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات.

وقد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.