انت الان تتابع تفاصيل خبر الحزن يسيطر على قريته.. أنهيار أسرة الشاب ضحية "لدغة النحل" أثناء تشييع جثمانه بالغربية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697686/الحزن-يسيطر-على-قريته-أنهيار-أسرة-الشاب-ضحية-لدغة-النحل-أثناء-تشييع-جثمانه-بالغربية

شهدت قرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا، اليوم السبت، تشيع جثمان الشاب نادر خالد الجزار ٣٢ عام صاحب محطة للحاصلات الزراعية لمثواة الآخير وذلك على خلفية وفاته فجأة متأثرا بإصابته بلدغة او مايعرف بلسعة حشرة دبور النحل حيث سقط مغشيا عليه من أثر لدغة النحلة وتم نقله على الفور الي احدي المستشفيات بمدينة طنطا لمحاولة إنقاذه الا انه توفي متأثرا بإصابته بلدغة ولسعة النحلة نظرا لمعاناته من حساسية للدغات النحل.

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وأكد محمود حسن من أقارب المتوفي ان الأسرة وجميع الاهل والأقارب في حالة ذهول وصدمة كبيرة لما حدث لابننا نادر حيث يعد من الشباب المكافح ويتمتع بأخلاق حسنة وطيبة وكان قد قام بإستئجار احدي المحطات للتجارة في محصول البصل وأثناء وقوفه لمتابعة العمل بالمحطة تعرض للدغة من حشرة دبور النحل وسقط فجأة في غيبوبة تامة فاقدا للوعي وتم نقله على الفور لإحدى المستشفيات بمدينة طنطا ومحاولة إنقاذه نظرا لمعاناته من حساسية في جسمه ولكن قدر الله كان اسرع وتوفي بالمستشفى من أثر ذلك بعد توقف القلب والمخ .

الشاب المتوفي وصل إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ان الشاب المتوفي وصل إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا مصابا بصدمة تحسسية حادة نتيجة تعرضه للدغة ولسعة نحل مما أدى لتوقف القلب وحاول الاطباء بالمستشفى إنقاذه حيث كان فاقدا للوعي وفي غيبوبة تامة وعمل انعاش قلبي رئوي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية الا ان القلب لم يستجب نظرا لمعاناته من الحساسية من لدغات النحل وهي حساسية زائدة وتعد من الحالات النادرة جدا وتوفي بالمستشفى متاثرا بذلك .

هذا وقد تداول رواد التواصل الاجتماعي بالغربية صور الشاب المتوفي وسط حالة من الحزن خيمت على شباب مدينة طنطا بعد علمهم بخبر وفاته.