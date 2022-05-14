انت الان تتابع تفاصيل خبر احتفالا باليوم العالمي للتمريض.. تكريم ١٠٥ ممرض ببنى سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697685/احتفالا-باليوم-العالمي-للتمريض-تكريم-١٠٥-ممرض-ببنى-سويف

نظمت مستشفي بني سويف التخصصي، اليوم، احتفالية برعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وبإشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتمريض .

دوت الخليج

تم خلال الاحتفالية تكريم 105 ممرض وممرضة من العاملين بالمستشفي والمحالين للمعاش عرفانا بدورهم كنموزج للعطاء ومنحهم شهادات تقدير،

ملحمة العطاء للمرضي

من جانبه أكد الدكتور تامر حامد في كلمته علي دور العاملين في مهنة التمريض ووجه لهم رسالة شكر وتقدير علي ما يبذلون من جهد في العمل علي خدمة المرضي، ومؤكدا أن الوزارة والأمانة تقدر ملحمة العطاء للمرضي، وأشار إلي التعاون الكامل من مجلس إدارة المستشفي والعاملين جميعا ومديرية الصحة ونقابتي الأطباء والتمريض .

دور القيادة السياسية

وثمن يوسف الجميل، عضو مجلس إدارة المستشفي دور القيادة السياسية في تقدير جيش مصر الأبيض والذي سجل ملحمة عطاء في كل الأزمات، وأشار أنه لولا التمريض لما استطاع الطبيب العمل، ولما وجد المريض الراحة، وإن مهنة التمريض هي أكثر المهن مسؤولية في الحياة، هي أن تقوم بالسعي في سبيل إنقاذ حياة مريض يحتضر، أو من أجل تخفيف الألم عن مريض يقاسي أشد أنواع الألم بسبب المرض، والعمل على مساعدة الناس والوقوف معهم في محنهم والتخفيف من آلامهم وأوجاعهم هي إحدى الخصال العظيمة التي تقرّب المؤمن من ربه، ويهب فيهم الخير والبركة، ولم تر عيني إنسانية إلا عندما رأيت الممرض يسهر على راحت مريضه ويداوي جراحه بكل ما أوتي من قوة .

ووجه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة رسالة شكر لجميع العاملين بمنظومة الصحة، ومنوها أن الجميع يعمل للصالح العام وأن جيش مصر الأبيض قدم ويقدم تضحيات لخدمة الجميع .

شهد الحفل حضور الدكتور مصطفي هارون نقيب أطباء بني سويف، والدكتورة دعاء ثابت نقيب التمريض ببني سويف، والدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة ونواب مدير المستشفي وعدد من الأطباء والصيادلة والتمريض والعاملين بالمستشفي