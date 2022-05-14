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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697683/سلمى-أبو-ضيف-الرجل-البخيل-والعصبي-ببيان-في-البداية-بس-احنا-اللي-بنتجاهل

تحدثت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف عن صفات رجل أحلامها وصفات تكررها في الرجال بشكل عام وذلك خلال برنامج Gossips، ما أثار تصريحاتها الجدل على المواقع الإخبارية,

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات سلمى أبو ضيف في برنامج Gossips

قالت سلمى أبو ضيف: "مقدرش أتحمل الراجل البخيل زي أي بنت مفيش بنت بتحبت الراجل البخيل والعصبي والمش متفاهم واللي معندهوش طموح، وغير المسؤول واللي معندهوش أخلاق، والصفات دي بتبقى موجودة في البداية بس احنا بنتجاهلها”.

وأشارت سلمى أبو ضيف لكرها وخوفها من الحسد مشيرة إلى أنها تتحصن دائما بالقراءن الكريم مؤكدة أن “التخميس” حركة غير لائقة وتعتبرها قلة ذوق.

سلمى أبو ضيف في رمضان 2020

جدير بالذكر أنه ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف خلال مسلسل “راجعين يا هوى” الذي عرض في رمضان 2022، وعاشت قصة حب رائعة بينها وبين نور خالد النبوي انتهت بطلب الأخير الزواج منها، ويشارك في بطولة مسلسل “راجعين يا هوى” كلا من خالد النبوى، هنا شيحة، أنوشكا، نور اللبنانية ووفاء عامر، أحمد بدير، مصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، والإخراج لـ محمد سلامة.

كما ظهرت سلمى أبو ضيف ضيفة شرف في مسلسل "الاختيار 3" حيث قدمت دور سيدة متطرفة يدفعها زوجها للمشاركة في عمليات إرهابية، بجانب أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام.

أعمال تنتظرها سلمى أبو ضيف

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة سلمى أبو ضيف طرح مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “منعطف خطر” والمقرر عرضه عبر منصة شاهد الرقمية بعد انتهاء الموسم الرمضاني لعام 2022 والمسلسل من إخراج السيدر مسعود، ومن بطولة باسل الخياط، وباسم سمرة وريهام عبد الغفور.