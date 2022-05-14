كريم فهمي عن موسيماني: «اللي بينتقده أهلاوي غبي أو زملكاوي زكي جدًا»

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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697682/كريم-فهمي-عن-موسيماني-اللي-بينتقده-أهلاوي-غبي-أو-زملكاوي-زكي-جدا

علق الفنان كريم فهمي على الهجوم والانتقاد الذي تعرض له المدرب الخاص بنادي الأهلي بيتسو موسيماني خلال الفترة السابقة بسبب نتائج الدوري المصري.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق كريم فهمي على الانتقادات الموجهه لبيتسو موسيماني

كريم فهمي وبيتسو موسيماني

وغرد كريم فهمي عبر عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: الناس اللي بتنتقد موسيماني دول نوع من نوعين ملهمش ثالث يا أما أهلاوي غبي جدًا، يا أما زملكاوي زكي جدًا.

ومن الجدير بالذكر، أن حل الفنان كريم فهمي ضيف على برنامج “حبر سري”، الذي تقدمه الاعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس وذلك في حلقة يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر رمضان الكريم.

تصريحات كريم فهمي في حبر سري

فجر كريم فهمي خلال البرنامج عدد من التصريحات الجريئة، فتحدث عن أزمة منى زكي في فيلم “أصحاب ولا أعز”، ورد على عدد من الشائعات التي طالته في الأونة الأخيرة، وعدد من التصريحات عن زوجته، إليكم أبرزها:

- أحمد السبكي وقف بجانب السينما المصري في وقت انهيارها.

- احمد السبكي عمل افلام محترمة كتيرة في السينما المصرية.

- معنديش خلاف مع محمد هنيدي وأنا من أشد معجبيه.

- علي ربيع متفرضش عليا في فيلم حسن وبقلظ وأنا محدش يقدر يفرض عليا حاجة.

- رفضت التعاون مع نيللي كريم في ضد الكسر بسبب انشغالي في فيلم أخر.

- كان فيه ناس بتدفع كشف عشان تتصور معايا عشان كدة سيبت منة الطب.

- الاقتباس مش عيب وفيه افلام كتير جدا مقتبسة والجمهور مش عارف.

- في افلام أجنبية كتير متاخدة من فيلم هاتولي راجل.

عندنا مشكلة اني مبتحبش تشوف عمل ناجح.

- حاولت أصلح بين أحمد فهمي وشيكابالا بس هو مردش على رسايلي.

- الجمهور في تناقد رهيب ممكن يشتمك ويجي يتصور معاك.

- منى زكي عملت دورها بشكل محترف ومكنتش تستاهل الهجوم ده، وأنا من أشد معجبيها.

- لو مكان رمضان صبحي مكنتش هسيب نادي الأهلي.

- كل الرجالة عنيها زايغة وبقول لمراتي لو أعجبت بحد في الشارع.

- معنديش مشكلة مراتي تعجب بواحد طالما هو حلو فعلا.