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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697666/الآن-كيفية-شحن-عداد-الكهرباء-بدون-كارت-2022

طرحت وزارة الكهرباء في الآونة الأخيرة، عداد الكهرباء الكارت (مسبق الدفع)، والذي يتم شحنه من خلال الكارت الخاص به من خلال شركات الدفع الإلكتروني المختلفة، ويبحث الكثير من المواطنين عن طرق دفع فاتورة عداد الكهرباء الكارت دون الحاجة إلى شحن الكارت بتلك المنافذ، أو عند حدوث أمر طارئ أو انقطاع التيار الكهربائي عند نفاد الرصيد وعدم التمكن من الذهاب إلى شركات الدفع الإلكتروني.

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كيفية شحن عداد الكهرباء بدون كارت 2022

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة، خدمة شحن عداد الكهرباء الكارت من الموبايل؛ تيسيرًا على المواطنين، من خلال تحويل الرصيد من الهاتف المحمول الذي يدعم خاصية «Nfc»، والتي تتيح إمكانية شحن الكارت من خلال المحفظة الإلكترونية أو كروت الفيزا.

خاصية « Nfc » لشحن عداد الكهرباء الكارت

توجد هذه الخاصية في معظم الهواتف الذكية الحديثة، هي عبارة عن شريحة متواجدة في الغطاء الخلفي للهاتف، والتي توفر طريقة اتصال بالكارت بمجرد تلامسهما معا من الخلف في مساحة 4سم، وتتيح إمكانية إرسال واستقبال الملفات دون وجود إنترنت.

شحن عداد الكهرباء بخاصية « Nfc »

توفر وزارة الكهرباء، الكارت المزود بخاصية «Nfc»، الذي يمكن المستخدم من شحن عداد الكهرباء عن طريق الهاتف المحمول عن طريق الخطوات التالية:

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء واستبدال كارت الكهرباء القديم بآخر جديد يدعم خاصية nfc.

2- التأكد من أن هاتفك يعمل بنظام أندرويد وبه خاصية nfc.

3- تسجيل الدخول على تطبيق «سهل» إذا كان العداد من نوع «جلوبال».

4- تحميل تطبيق الكهرباء «خالص» و«فوري» لأنواع العدادات الأخرى من خلال google play ، أو App store.

5- تمرير كارت شحن عداد الكهرباء على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

6- اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بالفعل.

7- اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمة من المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا.

8- الضغط على توجه بالدفع، مع استمرار وضع كارت الشحن على ظهرالهاتف.

9- إدخال كارت الكهرباء بعد شحنه في العداد ليتم تحويل الرصيد.

مميزات عداد الكهرباء الكارت

- قدرته الكبيرة على حساب الطاقة التي يستهلكها المستخدم بالتحديد.

- يتم التحصيل من خلال كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء دون الحاجة لمحصلين الكهرباء.

- يتميز بشاشة إلكترونية تتيح للمستهلك جميع البيانات التي يرغب بها.

- الاحتفاظ بالطاقة الزائدة عن الحد الخاص بالاستهلاك لعدة أشهر.

-الاحتفاظ بالتيار الكهربائي عند استهلاك الكارت بشكل كلي بعد الساعة الـ5 مساءً وقبل الساعة الـ10 صباحًا؛ لإعطاء المستهلك وقتًا كافيًا لشحن الكارت.

- لا ينقطع التيار الكهربائي عنه لأي سبب سوى عدم شحنه.